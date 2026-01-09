Modernización del estado: más de 81 mil sanjuaninos se sumaron a CiDi en 2025

Durante el año 2025, la aplicación Ciudadano Digital y el bot CiDi se consolidaron como herramientas clave del proceso de modernización impulsado por el Gobierno de San Juan, permitiendo que miles de sanjuaninos realicen trámites y consultas sin necesidad de asistir de manera presencial a oficinas públicas.

Los datos del período reflejan el impacto de esta política pública: se crearon más de 81 mil nuevas cuentas, se registraron más de 8,1 millones de accesos a servicios y consultas, y fueron asistidas alrededor de 300 mil personas distintas. A esto se suman más de 750 mil notificaciones enviadas y 2,4 millones de descargas de documentación, cifras que evidencian una adopción sostenida de la plataforma digital por parte de la ciudadanía.

Uno de los ejes centrales del funcionamiento de CiDi durante 2025 fue el acceso a la salud. A través del bot, se gestionaron más de 423 mil turnos médicos, facilitando la organización del sistema sanitario y evitando traslados innecesarios. Este servicio se convirtió en uno de los más valorados por los usuarios, al permitir una atención más rápida y ordenada, disponible las 24 horas del día.

Entre los servicios más utilizados dentro de Ciudadano Digital se destacan la consulta de Recibos de Sueldo, con más de 2,1 millones de accesos; Mis Expedientes, con casi 1,9 millones; e Impuesto Automotor, que superó las 939 mil consultas. También tuvieron una alta demanda servicios vinculados a pagos a vencer, préstamos de la Caja de Acción Social, certificados de libre deuda, carnets digitales de obra social, actas, declaraciones juradas docentes y certificados de antecedentes, entre otros.

El crecimiento sostenido del uso de estas herramientas digitales representa un ahorro significativo de horas para los ciudadanos sanjuaninos, que hoy pueden resolver trámites desde sus hogares o teléfonos móviles, sin filas ni esperas. Al mismo tiempo, contribuye a una administración pública más eficiente, con menor uso de papel y una gestión más transparente de la información.

De esta manera, Ciudadano Digital y el bot CiDi se afianzan como pilares de un Estado moderno, que pone la tecnología al servicio de las personas y avanza en la construcción de una administración pública más accesible, eficiente y orientada a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

