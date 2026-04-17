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Barrio STOTAC

Orrego inauguró obras en Rivadavia y habló de "surfear la crisis"

Se trata de trabajos sobre calles Illia y Espejo, fundamentales para la circulación en una zona de alto tránsito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El gobernador Marcelo Orrego, encabezó este jueves 16 de abril la inauguración oficial de las obras de repavimentación en las calles Arturo Illia y Espejo, del barrio STOTAC, una obra esperada por los vecinos de Rivadavia.

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De la inauguración participaron, el vicegobernador, Fabián Martín, el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, el presbítero, padre Guillermo Castro y demás autoridades provinciales y municipales.

La ceremonia comenzó con el tradicional corte de cinta, presidido por el gobernador Marcelo Orrego, y acompañado por el vicegobernador Martín y vecinos del barrio STOTAC. Luego, el padre Guillermo Castro realizó una bendición religiosa.

A continuación, Orrego se dirigió al público y expresó “yo veo acá mucha emoción, de mucha familia, de un barrio que tiene mucha historia atrás” y agradeció al intendente y a Fabián Martín por el trabajo realizado en el municipio y particularmente en el barrio.

El mandatario también se refirió al esfuerzo económico en el contexto nacional y explicó que “seguramente faltan cosas, obviamente, vivimos en la Argentina, y nos toca pasar por distintos momentos, y nos toca surfear esta crisis”.

Y agregó “de las crisis se sale con tiempo, con racionalidad, con una mirada hacia futuro, pero también se hace tomando decisiones firmes, concretas, como la que me ha tocado a mí”.

“lejos de decir acá no podemos, lo dejamos a la nada misma, no. Lo que decidimos es, por supuesto, avanzar y poner todo el contenido, porque tenía que ver con proteger la familia sanjuanina. Y ese es nuestro norte”, finalizó el gobernador.

Por su parte, el vicegobernador, Fabián Martín se refirió a la importancia de esta obra esperada porque “el barrio STOTAC es grande, además es un barrio pegado a otro, está el Portal I, II y III, el Universidad Católica, el Loteo Bloise, y estas calles son de alto tránsito, que con esta repavimentación han podido responder a una necesidad tan pedida por los vecinos”, detalló.

En cuanto a los detalles de la obra, se realizaron 5500 metros cuadrados de Repavimento en calle Illia desde Calle Cabaña hasta Calle Espejo y 3000 metros cuadrados de Repavimento en calle Espejo desde Calle Illia hasta Calle Boggian.

Esta obra de repavimentación se realizó en colaboración con los fondos de FODERE, y en ese sentido el intendente de Rivadavia agradeció y puso énfasis en la decisión del gobernador “por haber dispuesto estos planes de pavimento urbano, y, en este caso, FODERE, que lo hemos utilizado para obras de pavimentación”.

“el gobernador lleva adelante una gestión federal que llega a todos los municipios con pavimento”, cerró Miodowsky.

Esta intervención no solo busca la recuperación estructural y funcional de arterias claves para los vecinos del Barrio STOTAC y zonas aledañas, sino que también forma parte de un objetivo general de gestión que busca mejorar la seguridad vial, optimizar la fluidez del tránsito y mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos.

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