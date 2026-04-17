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¿Qué pasó?

Llamativo: el INPRES ofreció el reporte sobre el sismo de la madrugada seis horas después

Normalmente, la página web oficial del Instituto publica los reportes en cuestión de minutos. Sin embargo, esta vez su funcionamiento sorprendió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El día en que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no reportó un temblor.

El día en que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no reportó un temblor.

A las 3:19 en punto, un sismo de magnitud 4,8 se registró en la provincia. Se percibió en gran parte de la región e incluso llegó a despertar a algunos sanjuaninos. Sin embargo, la página web oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) no lo publicó, ni siquiera en la instancia de “determinado preliminarmente”. La información apareció unas seis horas después de ocurrido el movimiento, lo que resultó llamativo para más de un usuario.

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Más allá de que mediciones internacionales compartieron datos sobre el temblor ocurrido en San Juan e incluso se activaron las alarmas de aviso en algunos celulares, la página nacional con asiento en la provincia no publicó el registro. A primera hora de este viernes, el último movimiento reportado en el país por la página era el ocurrido el 16 de abril a las 23:38, en La Rioja.

Cabe recordar que, habitualmente, en la página del INPRES se pueden ver los reportes de los últimos sismos casi en simultáneo con el momento en que se registran. Por este motivo, la escala tiene tres modalidades:

  • Si la información está en color azul, se trata de un sismo determinado preliminarmente por los sistemas automáticos.
  • Cuando la información se muestra en color negro, se trata de un sismo revisado por un sismólogo y que no fue percibido por la población.
  • Cuando los datos se muestran en rojo, indican que es un sismo sentido y revisado por un sismólogo.

En esta oportunidad, el movimiento no se mostró de ninguna manera hasta pasadas las 9, cuando se publicó la información ya revisada en color rojo.

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Si bien desde el organismo no se ofrecieron datos sobre el motivo de la demora, los usuarios habituales del sistema notaron la falta de información. Muchos lo vincularon a la falta de recursos y a cambios institucionales vinculados a la entidad que depende del Gobierno nacional.

En este sentido, cabe recordar que en junio del año pasado la gestión de Javier Milei publicó el decreto 96/2025, que confirmó la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), junto con la reestructuración del Instituto Nacional del Agua (INA), que ahora dependen de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Ante esa situación, desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología advirtieron que el INPRES enfrentaba desde entonces un escenario incierto, ya que la modificación implicó la pérdida de autonomía y la reducción de sus recursos, que ya venían siendo escasos.

Por qué es importante el INPRES

Los reportes del INPRES no solo sirven para que la población se informe sobre los movimientos sísmicos ocurridos, sino también para que las autoridades determinen cómo y dónde actuar en casos de sismos de mayor magnitud que generen impacto en la sociedad.

Los datos del Instituto también se utilizan para la elaboración y actualización del Código de Edificación de San Juan y otras normativas que buscan que las construcciones sean sismorresistentes.

Además, gracias al INPRES se obtiene información científica sobre la sismicidad en todo el país, lo que permite medir parámetros relevantes como los efectos de distintas actividades productivas que se desarrollan en las provincias, como la minería o el fracking en el sur del país.

El reporte del último sismo

Según informó el INPRES pasadas las 9 de hoy, el sismo que se sintió en la provincia durante la madrugada se registró a las 3:19, con una magnitud de 4,8 y a una profundidad de 129 km.

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El epicentro se ubicó 24 kilómetros al sudeste de Calingasta, 41 kilómetros al noreste de Barreal y 66 kilómetros al oeste de la Capital.

En tanto, el INPRES ubicó la intensidad en grado IV en Calingasta; III a IV en la Capital de San Juan y sus alrededores; III en la Capital de Mendoza; y II a III en el departamento sanjuanino Iglesia.

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