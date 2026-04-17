Velázquez, sobre la denuncia que lo puso en el ojo de la tormenta y terminó siendo desestimada: "Genera un daño irreparable"

Después de meses marcados por la exposición pública y la incertidumbre judicial, Francisco "Panchito" Velázquez volvió a hablar del caso que lo tuvo en el centro de la escena. El ex hockista, considerado una leyenda del hockey sobre patines, dio su versión en el programa Paren las Rotativas y no esquivó el impacto que le dejó la denuncia, que finalmente fue desestimada por la Justicia.

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“Esto te genera un daño irreparable, es muy feo estar en una situación así”, expresó, al referirse a lo que atravesó desde que su nombre quedó vinculado a una acusación por exhibiciones obscenas que nunca llegó a sostenerse en sede judicial.

La denuncia por presuntas exhibiciones obscenas, iniciada en octubre del año pasado, no avanzó: el Ministerio Público Fiscal determinó que no había pruebas suficientes y ni siquiera se formalizó una imputación en su contra. Aun así, el golpe personal fue fuerte. “No es gratis. Hoy entrás a Google y aparece esto. Está más eso que lo que salió después, que no hubo nada”, remarcó.

Velázquez contó que desde el primer momento estuvo convencido de su inocencia, aunque reconoció que no estaba preparado para vivir una situación de ese tipo. “Desde el inicio estaba seguro de lo mío, pero es inentendible. Nadie está preparado para algo así”, dijo.

En ese contexto, explicó que decidió ponerse a disposición de la Justicia y esperar los tiempos del proceso: “Había que dejar que la Justicia se exprese, que busque todo lo que tenga que buscar”.

Uno de los puntos que más lo marcó fue el impacto en su entorno más cercano. “Tus familiares son los que más sufren. Mi familia la pasó muy mal”, aseguró. A la vez, destacó el acompañamiento que recibió: “Estuve muy apoyado, más de lo que me imaginé”.

Sobre el desenlace, fue contundente: “Se buscó por todos lados, cámaras, psicólogos, todo. Tenía que terminar así”.

Con la causa ya cerrada, el ex deportista analiza junto a sus abogados los pasos a seguir, sin descartar acciones legales. “Se está evaluando, porque alguien tiene que hacerse responsable”, afirmó.

Mientras tanto, intenta reconstruirse y seguir adelante tras una experiencia que lo marcó: “Terminó, vamos para adelante”.