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San Lorenzo venció a Deportivo Cuenca, sigue invicto con Álvarez y es líder en la Sudamericana

Con este resultado, San Lorenzo quedó como líder del Grupo D con cuatro puntos, por encima de Deportivo Cuenca, que se quedó con tres.

Por Agencia NA
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San Lorenzo derrotó 2-0 a Deportivo Cuenca, de Ecuador, en el Nuevo Gasómetro, en un partido correspondiente a la la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

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De esta manera, consiguió un triunfo clave para acomodarse en la pelea por la clasificación. El equipo azulgrana, que venía de empatar 1-1 ante Recoleta en el debut, se impuso con autoridad como local y trepó a la cima de la zona.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez fue el que más buscó desde el arranque. En el primer tiempo generó las situaciones más claras, manejó la iniciativa y mostró mayor ambición ofensiva, aunque le faltó precisión para traducir esa superioridad en el marcador. Deportivo Cuenca, en cambio, apostó por un planteo más replegado y resistió durante la etapa inicial.

La diferencia recién llegó en el complemento, cuando Jhohan Romaña abrió el marcador a los 62 minutos y rompió la paridad para darle justicia al desarrollo. Ya con el elenco ecuatoriano más expuesto, Nicolás Tripichio amplió la ventaja a los 72 y terminó de encaminar una victoria que San Lorenzo había insinuado largamente.

Con este resultado, San Lorenzo quedó como líder del Grupo D con cuatro puntos, por encima de Deportivo Cuenca, que se quedó con tres, luego del empate en el debut del conjunto argentino frente a Recoleta y de la igualdad 1-1 entre el equipo paraguayo y Santos en la fecha. Además, el “Ciclón” mantuvo el invicto desde la llegada de Gustavo Álvarez: el DT había iniciado su ciclo sin derrotas en cinco partidos y ahora estiró esa racha con un nuevo triunfo internacional.

El triunfo no solo le dio aire en la Copa, sino que además reforzó el presente de un San Lorenzo que empieza a encontrar una identidad bajo el mando de Álvarez. Con solidez atrás, mayor decisión para ir a buscar los partidos y un segundo tiempo convincente, el elenco de Boedo dio un paso importante y se ilusiona con pelear arriba en la Sudamericana.

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