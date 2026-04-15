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Segunda presentación

River le ganó a Carabobo por 1-0 y lidera el grupo H de la Copa Sudamericana 2026

El delantero Sebastián Driussi marcó el único gol de la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
river plate

River se impuso por 1-0 ante Carabobo de Venezuela en un partido en el que no brilló y que jugaron esta noche, en el estadio Monumental, por la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol de la noche llegó a los 21 minutos del segundo tiempo, con un buen disparo rasante del delantero Sebastián Driussi.

Con el triunfo, el equipo que dirige Eduardo “Chacho” Coudet se encuentra en el primer lugar del grupo, con cuatro unidades, mientras que el conjunto venezolano es segundo con un punto menos.

En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Red Bull Bragantino de Brasil, el jueves 30 de abril a las 21:30, mientras que Carabobo será local del Blooming boliviano, el mismo día y a partir de las 19:00.

La primera llegada del partido fue de River, a los 19 minutos, con un remate desde el costado izquierdo del área del volante Juan Cruz Meza, el cual salió desviado por encima del travesaño.

En 30 minutos, el volante Joaquín Freitas recuperó una pelota por el costado derecho, avanzó hasta el borde del área y centró para el zurdazo del enganche Juan Fernando Quintero, que el arquero Lucas Bruera pudo despejar sobre su palo izquierdo.

River tuvo su primera llegada del complemento en el primer minuto, con un mano a mano de Freitas por izquierda, que definió de volea pero no enganchó bien la pelota, que picó en su viaje a las manos de Bruera.

El “Millonario” abrió el marcador a los 21 minutos del segundo tiempo, con una buena jugada individual del volante Kendry Páez, que trasladó desde la derecha hacia el medio y llegó hasta la medialuna del área, donde le dejó la pelota a Driussi para conectar un remate bajo al primer palo, que subió al marcador.

Solo dos minutos después, el mediocampista ecuatoriano recibió un pase por el costado derecho del área y encaró a Bruera, intentando abrir el pie para colocar la pelota contra el segundo palo pero chocando con la pierda derecha del guardameta.

En 27 minutos, Páez se quedó con un rebote dentro del área rival y abrió hacia la izquierda para el disparo alto del mediocampista Tomás Galván, el cual se estrelló en el travesaño.

La visita tuvo su mejor llegada en el tercer minuto de descuento del complemento, con un remate lejano, bajo y cruzado del delantero Edson Tortolero que el arquero Santiago Beltrán detuvo sobre su poste izquierdo.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026.

Grupo H.

Fecha 2.

River 1 - 0 Carabobo (Venezuela).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

VAR: Carlos Orbe (Perú).

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera; Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Barrios, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Gol en el segundo tiempo: 21m. Sebastián Driussi (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Tomás Galván por Kevin Castaño (R) y Sebastián Driussi por Ian Subiabre (R); 5m. Kendry Páez por Juan Fernando Quintero (R); 27m. Yohandry Orozco por Maurice Cova (C), Loureins Martínez por Eric Ramírez (C) y Edson Tortolero por Joshuan Berrios (C); 31m. Marcos Acuña por Matías Viña (R); 42m. Dimas Meza por Edson Castillo (C).

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