jueves 16 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No va más

¿Se acabó el amor?: Marcos Rojo recibió una tremenda sanción y Racing analiza rescindirle el contrato

Tras la sanción de cuatro fechas, la dirigencia ya trabaja en una salida anticipada del defensor, que podría irse antes de junio con un acuerdo económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El ciclo de Marcos Rojo en Racing entró en zona de definición. Tras su expulsión ante River y los insultos al árbitro, se confirmó la sanción de cuatro fechas, un golpe que lo deja prácticamente afuera de la consideración en el corto plazo y termina de complicar su situación dentro del plantel.

Lee además
racing perdio con botafogo en el ultimo suspiro del partido
Copa Sudamericana

Racing perdió con Botafogo en el último suspiro del partido
river aprovecho los errores de racing, gano 2-0 en avellaneda y lo dejo golpeado
Torneo Apertura

River aprovechó los errores de Racing, ganó 2-0 en Avellaneda y lo dejó golpeado

A ese contexto se sumó su actitud luego de la derrota frente a Botafogo, donde se lo vio relajado y conversando con un rival, una imagen que no cayó bien en el club y que profundizó el malestar tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataRacingOK/status/2044567359000641886&partner=&hide_thread=false

Con este panorama, en Racing ya trabajan en una salida anticipada: le propondrán una rescisión de mutuo acuerdo con un resarcimiento económico por los dos meses de contrato que le quedan. Todo indica que su etapa en la Academia está cerca del final, marcada por sanciones, polémicas y un desgaste que parece irreversible.

El informe del árbitro sobre la expulsión de Marcos Rojo

En el día posterior al encuentro, se conocieron los detalles del informe que presentó el árbitro Sebastián Zunino luego de haber dirigido el partido. Allí, el juez citó textualmente cuáles fueron los insultos que le dijo Rojo después de sacarle la tarjeta roja.

"Sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...", le habría dicho el experimentado defensor a Zunino, según informó El Gráfico. Por este motivo, el exjugador de Estudiantes y Manchester United recibiría varios partidos de suspensión.

La expulsión, según detalla el árbitro, fue por “conducta violenta por aplicar un golpe en el rostro de un rival con el puño cerrado” en la jugada en la que Martínez Quarta terminó en el suelo durante la ejecución de un centro al área por parte del Millonario.

Previamente, Zunino le había sacado una tarjeta amarilla a Rojo en el entretiempo por exceso verbal en una protesta.

image
Seguí leyendo

Victorino Canto, el técnico y abuelo de la cantera de Divisadero

Uno a uno, todos los pilotos sanjuaninos que competirán el fin de semana a nivel nacional

El perfil del próximo rival de San Martín: equipo cenicienta, césped sintético y un ex arquero de Boca como presidente

¿Scaloni cerca del Real Madrid?: el fuerte rumor que lo vincula al Merengue tras el Mundial

Las bajas de River para el Superclásico: tres confirmadas y varias alertas de último momento

Lionel Messi sorprendió con la compra de un equipo español

Ciclistas pagando de su bolsillo y otro papelón de la Federación: el trasfondo del caótico viaje sanjuanino rumbo al Argentino

Cuatro bajas y una duda: el panorama de Boca para el Superclásico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ciclistas pagando de su bolsillo y otro papelon de la federacion: el trasfondo del caotico viaje sanjuanino rumbo al argentino
Polémica

Ciclistas pagando de su bolsillo y otro papelón de la Federación: el trasfondo del caótico viaje sanjuanino rumbo al Argentino

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: hubo acuerdo entre el Gobierno y los gremios

Yamila Atencio en la audiencia de este miércoles por la tarde.
Una mujer bajo sospecha

Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Discusión entre hermanos. Imagen Inteligencia Artificial
Investigación

Hermanos discutieron en Rivadavia por la venta de una casa: una mujer se descompensó y sufrió un ACV

Uno de los tantos cortes de ruta de Capresmi. 
Panorama

Quién es quién en las seis cámaras mineras de Iglesia y sus redes de influencia político-empresarial

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas
Vieja disputa

Caos en Rawson: feroz tiroteo entre bandas terminó con detenidos y armas secuestradas

Te Puede Interesar

La cantidad de empresas constructoras en San Juan creció un 10%, impulsada por las obras menores
Cifras

La cantidad de empresas constructoras en San Juan creció un 10%, impulsada por las obras menores

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pettovello llega a San Juan para lanzar el programa Formando Capital Humano
Visita nacional

Pettovello llega a San Juan para lanzar el programa "Formando Capital Humano"

Tenía un arsenal de imágenes de explotación sexual de niños y bebés y ahora comenzó a ser juzgado
Aberrante es poco

Tenía un arsenal de imágenes de explotación sexual de niños y bebés y ahora comenzó a ser juzgado

Victorino Canto, el técnico y abuelo de la cantera de Divisadero
Pasiones del Interior

Victorino Canto, el técnico y abuelo de la cantera de Divisadero

La obra de la Ruta 40 Sur, entre la incertidumbre y las gestiones ante Nación
Camino San Juan - Mendoza

La obra de la Ruta 40 Sur, entre la incertidumbre y las gestiones ante Nación