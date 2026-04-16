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Nuevo desafío

Lionel Messi sorprendió con la compra de un equipo español

La Pulga adquirió el 100% de las acciones del UE Cornella, equipo que milita en la Tercera RFEF, que es la quinta división de España.

Por Agencia NA
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El astro argentino Lionel Messi sorprendió este jueves luego de que se confirmara que adquirió el 100% de las acciones del UE Cornella, equipo que milita en la Tercera RFEF, que es la quinta división de España.

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“¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo dueño de UE Cornella”, fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales para confirmar la noticia que sacudió al mundo del fútbol.

En el comunicado compartido por la institución catalana, se detalló que “con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”.

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“Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías del fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup”, continúa el comunicado.

La Unió Esportiva Cornella fue fundada el 29 de abril de 1951 y su estadio, el Nou Estadi Municipal de Cornella tiene capacidad para 5.824 espectadores, según averiguó la Agencia Noticias Argentinas.

Actualmente, dicha institución milita en la Tercera RFEF, que es la quinta división del fútbol español, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Este no es el primer club que estará bajo el poder de Messi, ya que el astro rosarino está vinculado al club Leones de Rosario, que es propiedad de su familia, al Deportivo LSM de Uruguay junto a Luis Suárez y también podría ser copropietario del Inter Miami una vez que se retire del fútbol profesional.

FUENTE: Agencia NA

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