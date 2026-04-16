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Conflicto con impacto en San Juan

El presidente de Fecovita endurece la pelea con el dueño de Gualcamayo: "Nos debe plata"

Rubén Panella apuntó contra el empresario español Juan José Retamero, ex socio de la cooperativa, en medio de una disputa judicial que lleva años. Aseguró que Fecovita tiene “plena convicción” de ganar el litigio.

Por Elizabeth Pérez
Panella visitó San Juan y defendió la solidez financiera de Fecovita en medio del conflicto con Iberte, el grupo vinculado al dueño de Gualcamayo, Juan José Retamero.

Panella visitó San Juan y defendió la solidez financiera de Fecovita en medio del conflicto con Iberte, el grupo vinculado al dueño de Gualcamayo, Juan José Retamero.

En medio de una de las disputas legales más largas y tensas de la industria vitivinícola que roza a San Juan, el presidente de Fecovita, Rubén Panella, rompió el silencio con definiciones fuertes contra el empresario español Juan José Retamero y su firma Iberte, ex socia de la cooperativa.

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Rubén Panella, el presidente de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) que maneja en San Juan la bodega Resero no anduvo con rodeos al referirse a la deuda que los enfrenta en los tribunales con el dueño de la mina Gualcamayo y de la ex Cinzano en esta provincia, Juan José Retamero.

En medio de una de las disputas más largas y tensas de la industria vitivinícola lanzó una frase que resonó en su visita a esta provincia: “Él nos debe plata” dijo ante la consulta de Tiempo de San Juan, con la seguridad de quien tiene los números bajo control. Es más, según Panella, existe una "plena convicción" dentro de Fecovita de que el desenlace de esta batalla legal será favorable para Fecovita.

Embed - El Presidente de FECOVITA habló sobre el conflicto legal con Resero

Resolución, a fin de año

En la cooperativa aseguran que esta pelea judicial se acerca a un punto de inflexión que podría cambiar el tablero financiero del sector antes del brindis de año nuevo.

El directivo dijo que antes de que termine el 2026 el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires deberá determinar "quién le debe a quién" en el marco del litigio.

El presidente de Fecovita manifestó estar "totalmente convencido" de que el resultado será favorable para la cooperativa, afirmando que es Retamero quien les debe dinero a ellos y que una vez que salga esa resolución la cooperativa podrá “dar vuelta a la página" de lo que Panella calificó como una "etapa negra" en la historia de la empresa.

El dirigente vitivinícola visitó san juan el miércoles 15 de abril y brindo detalles de la cosecha de uvas y del éxito que tuvo al dar un giro en Resero, que dejo de fraccionar vino en tetra para convertirse en una planta de mosto.

Orden financiero frente al ruido mediático

Al ser consultado sobre la situación legal con su ex socia Iberte, perteneciente al holding de Retamero, dijo que la cooperativa sigue confiando plenamente en el criterio de sus abogados y que la estrategia es evitar el “enfoque mediático” que, según sus dichos, ha intentado imponer la contraparte.

Incluso aseguro que la empresa no ha resultado afectada la última temporada pese a la virulencia del conflicto. "Mantenemos una situación financiera ordenada", enfatizó el directivo, marcando un fuerte contraste con otras empresas del sector que atraviesan turbulencias

“Desde que se inició el conflicto cada vez tenemos elaboraciones más importantes. Los productores confían plenamente en la empresa y estamos mucho mejor que muchas de las empresas de la industria que han tenido problemas financieros significativos”, dijo aludiendo a varias bodegas mendocinas y sanjuaninas que tuvieron cheques rechazados y turbulencias financieras. “Mantenemos una situación totalmente normal con todos los bancos. Así que Por ese lado no nos ha afectado”, aseguró.

La "guerra" del vino

Fecovita, una de las cooperativas vitivinícolas más grandes del país y de fuerte presencia en San Juan a través de su bodega Resero, se encuentra inmersa desde hace años en un verdadero campo de batalla judicial con sus ex socios vitivinícolas del grupo Iberte.

Esa firma está vinculada a Aisa Group, cuyo titular es el empresario español Juan José Retamero, dueño en San Juan de la mina de oro Gualcamayo en Jáchal y del predio emblemático de la ex bodega Cinzano.

Las relaciones se rompieron en 2021 tras una sociedad fallida en la exportación de vinos y mosto a Europa. La bodega sanjuanina Resero fue el principal aporte de capital no monetario de la cooperativa a la sociedad con el español. Luego de la pelea, se renuevan constantemente las denuncias cruzadas entre las partes.

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