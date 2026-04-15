miércoles 15 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Copa Sudamericana

Racing perdió con Botafogo en el último suspiro del partido

La Academia estuvo a nada de abrochar un empate, pero el elenco brasileño cambió el final del encuentro a través de Danilo Dos Santos de Oliveira, que marcó a los 93 minutos para poner las cosas 3-2 en Avellaneda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Racing perdió por 3-2 con el Botafogo de Brasil en un encuentro en el que volvió a demostrar fragilidad defensiva y que disputaron esta noche, ante un estadio Presidente Perón sin público por la sanción ejercida por Conmebol, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

Lee además
river aprovecho los errores de racing, gano 2-0 en avellaneda y lo dejo golpeado
Torneo Apertura

River aprovechó los errores de Racing, ganó 2-0 en Avellaneda y lo dejó golpeado
el topo gigio a la tribuna y la furia de los hinchas: el video que se hizo viral tras la derrota de san martin
En redes

El 'Topo Gigio' a la tribuna y la furia de los hinchas: el video que se hizo viral tras la derrota de San Martín

El equipo argentino abrió el marcador en su primera llegada, a los cuatro minutos del primer tiempo, con un tiro libre desde el costado izquierdo que cayó al área y, ante el error en la salida del arquero Neto, permitió que el volante Santiago Sosa cabecee y convierta ante el arco libre.

La visita tuvo su primera llegada cuando iban nueve minutos, con una recuperación alta y remate lejano del delantero Júnior Santos, que se fue cerca del poste derecho del arquero Facundo Cambeses.

Solo un minuto después, el delantero Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un error defensivo del equipo rival, eludió a Neto y definió ante el arco libre, aunque el defensor Nahuel Ferraresi pudo despejar sobre la línea al córner.

De ese tiro de esquina llegó una nueva situación de peligro para Racing, con un nuevo centro al segundo poste que fue cabeceado por el central Nazareno Colombo, que Neto pudo detener de gran manera sobre su poste derecho.

En 23 minutos, el delantero Arthur Cabral aprovechó una pelota suelta cerca del borde del área, encaró a Cambeses por el costado derecho y definió por debajo del achique del guardameta, con un tiro cruzado que empató el partido.

Tres minutos más tarde, el extremo Matheus Martins recibió un centro atrás por el costado izquierdo del área, controló y sacó un disparo de derecha, que salió a las manos del arquero rival.

El conjunto brasileño remontó a los 40 minutos mediante un gran pase largo que habilitó al delantero Júnior Santos, quien avanzó desde campo propio, llegó hasta el área y definió cruzado, ante el achique de un Cambeses que no tuvo reacción para ampliar el cuerpo en el momento justo.

Ya en el segundo tiempo, a los seis minutos y luego de una combinación entre “Maravilla” y el volante Baltasar Rodríguez dentro del área, el atacante remató con un frentazo desde el área chica, aunque Neto reaccionó a tiempo y desvió por encima de su propio arco.

El local volvió a igualar cuando iban 19 minutos, mediante un pase largo para el desborde por derecha del carrilero Ezequiel Cannavo, cuyo centro atrás fue empujado al gol por “Maravilla” Martínez.

La primera llegada de Botafogo en el segundo tiempo fue a los 31 minutos, con un tiro libre del defensor Alex Telles sobre el borde del área que se desvió en la barrera y pasó muy cerca del ángulo derecho del arquero argentino.

En el tercer minuto de descuento, un ataque por izquierda permitió el desborde por izquierda del delantero Kadir Barría, cuyo centro atrás llegó al segundo palo para la llegada del volante Danilo, que empujó la pelota al gol.

La derrota dejó al equipo de Gustavo Costas en el tercer lugar de la zona E con tres puntos, mientras que Botafogo es líder con cuatro unidades.

En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Caracas de Venezuela, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será local de Independiente Petrolero de Bolivia, el martes 28 al mismo horario.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026.

Grupo E.

Fecha 2.

Racing 2 - 3 Botafogo.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles; Allan, Cristian Medina; Júnior Santos, Edenilson, Matheus Martins; Arthur Cabral. DT: Franclim Carvalho.

Goles en el primer tiempo: 4m. Santiago Sosa (R); 23m. Arthur Cabral (B), 40m. Júnior Santos (B).

Goles en el segundo tiempo: 19m. Adrián Martinez (R); 48m. Danilo (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Adrián Fernández por Gonzalo Sosa (R); 12m. Danilo por Edenilson (B) y Lucas Villalba por Júnior Santos (B); 17m. Santiago Solari por Tomás Conechny (R) y Duván Vergara por Gastón Martirena (R); 35m. Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (R); Jordan Barrera por Alex Telles (B) y Caio Roque por Matheus Martins (B), 47m. Kadir Barría por Arthur Cabral (B).

Seguí leyendo

¿Chau al 'chiche'?: sancionarán al jugador argentino que se pare sobre la pelota

San Juan se sube a la jaula: llega una noche a puro combate con boleto al Mundial

Bayern Munich eliminó al Real Madrid y es semifinalista de la Champions

Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín

El clásico de Rawson le pone condimento al capítulo 12 del fútbol sanjuanino

Rivadavia recibe al Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía con una histórica doble etapa

Boca Juniors confirmó la gravedad de la lesión que sufrió Agustín Marchesín: cuánto tiempo estará sin jugar

San Juan tendrá un Torneo Abierto de Artes Marciales y Deportes de Combate

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la reaparicion de panchito velazquez: del deseo de presidir san martin a por que el hockey sanjuanino podria quedarse sin cracks video
Paren las Rotativas

La reaparición de Panchito Velázquez: del deseo de presidir San Martín a por qué el hockey sanjuanino podría quedarse sin cracks

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.
Fraude millonario

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes
Rawson

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes

Una pareja caminaba hacia la parada del colectivo en Rawson para ir a trabajar y fue abordada por motochorros. La mujer sufrió una herida de bala en la espalda.
Inseguridad

Una pareja iba a trabajar y fue abordada por motochorros en Rawson: a la mujer le dispararon en la espalda

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair
Lo que se viene

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado
En Flagrancia

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado

Te Puede Interesar

El Consejo de la Magistratura y el detrás de escena de la renuncia ¿que no fue?
En la mira

El Consejo de la Magistratura y el detrás de escena de la renuncia ¿que no fue?

Por Luz Ochoa
Rosana Luque. 
Legislativas

La Comisión de Hacienda pasó a manos del oficialismo en Diputados

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Comercio

Fuerte crecimiento de negocios "made in China": desde el 2024 se multiplicaron en un 400%, repartidos en Capital y Rawson

River vs Carabobo EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Segunda presentación

River vs Carabobo EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete
Gran despliegue

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete