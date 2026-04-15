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Rivadavia recibe al Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía con una histórica doble etapa

El evento se correrá este fin de semana con acción en Complejo Ambiental Anchipurac y un impactante circuito nocturno en El Pinar. Habrá autos, motos, cuatriciclos y un fan zone para toda la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los motores volverán a rugir en Rivadavia con una propuesta inédita: una doble etapa del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo de Travesía que se disputará el sábado 18 y domingo 19 de abril, combinando velocidad, técnica y espectáculo.

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La actividad comenzará el sábado desde las 13:00 en los exigentes terrenos del Complejo Ambiental Anchipurac, donde pilotos de distintas categorías —autos, camionetas, cuatriciclos y motos— pondrán a prueba su destreza en un circuito de tierra.

Pero el gran atractivo llegará por la noche. A partir de las 20:00, la competencia se trasladará a El Pinar para disputar un circuito nocturno que promete una experiencia única, tanto para los corredores como para el público, con luces, velocidad y un entorno distinto al habitual.

El domingo, desde las 09:00, la acción regresará a la zona de Anchipurac para completar la fecha y definir a los ganadores de una jornada que se anticipa intensa.

Más que una carrera

Además de la competencia, la Municipalidad de Rivadavia propone un evento pensado para toda la familia. El sábado, desde las 18:00, El Pinar se convertirá en un espacio recreativo con patio gastronómico, shows en vivo y un ambiente ideal para esperar el espectáculo nocturno.

Cronograma

Sábado 18 de abril

  • 13:00: Competencia en zona Anchipurac
  • 18:00: Apertura de patio gastronómico y shows en El Pinar
  • 20:00: Circuito nocturno en El Pinar

Domingo 19 de abril

  • 09:00: Reinicio de competencia en zona Anchipurac

Con entrada abierta al público y una propuesta que combina deporte y entretenimiento, Rivadavia se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina.

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