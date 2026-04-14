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Etapa concluida

Bombazo en la MLS: Mascherano dejó de ser el entrenador de Inter Miami por motivos personales

El argentino anunció su salida mediante un comunicado oficial del club, tras una histórica temporada con títulos y récords

Por Agencia NA
Javier Mascherano. Foto: Agencia NA

Javier Mascherano. Foto: Agencia NA

El entrenador Javier Mascherano anunció su renuncia como director técnico del Inter Miami CF por motivos personales, según informó la institución a través de un comunicado oficial. La decisión marca el cierre de una etapa breve pero altamente exitosa al frente del equipo de la MLS.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el propio Mascherano explicó que su salida responde a razones personales y agradeció al club, a los jugadores y a los hinchas por el respaldo recibido. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, expresó, en alusión al título de la MLS Cup, y aseguró que continuará deseándole lo mejor a la institución en el futuro.

Embed - Inter Miami CF on Instagram: "Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @intermiamicf family and forever linked to our first star."
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Desde el club, el propietario gerente Jorge Mas destacó el legado del entrenador argentino, al remarcar su rol clave en la conquista de títulos y en una de las mejores campañas de la historia del equipo. Bajo su conducción, Inter Miami logró la MLS Cup y el campeonato de la Conferencia Este, además de establecer un récord de 101 goles en una temporada.

En el plano internacional, el equipo también alcanzó hitos inéditos, como avanzar a instancias decisivas del Mundial de Clubes y convertirse en el primer club de la MLS en lograr una victoria ante un rival europeo en una competencia oficial. Tras su salida, el equipo será dirigido de manera interina por Guillermo Hoyos, mientras que Alberto Marrero asumirá funciones como director deportivo.

FUENTE: Agencia NA

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