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Paren las Rotativas

La reaparición de Panchito Velázquez: del deseo de presidir San Martín a por qué el hockey sanjuanino podría quedarse sin cracks

Tras caerse una grave causa en su contra, el histórico jugador de la Selección Argentina dejó definiciones fuertes: cuestionó a la dirigencia del stick y la bocha, planteó reformas para los deportistas y advirtió sobre una crisis en el semillero del hockey sanjuanino, mientras dejó en claro su intención de llegar a San Martín de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pancho

Después de un tiempo alejado del foco mediático, Francisco "Panchito" Velázquez volvió a hablar. Lo hizo en Paren las Rotativas, donde rompió el silencio después de que Fiscalía desestimó una grave causa en su contra y además de hablar del tema y contar cómo vivió aquella pesadilla, dejó una serie de definiciones que sacudieron tanto al hockey como al fútbol sanjuanino.

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“Fue un momento muy duro, pero siempre confié en la Justicia”, aseguró, en referencia al proceso judicial que atravesó y que, según dijo, ya quedó atrás. Desde ese lugar, planteó que ahora busca enfocarse en nuevos proyectos, tanto personales como vinculados al deporte.

En ese sentido, sorprendió al meterse en el terreno político: “Proyectos hay, tengo ideas y ganas. Me gusta Milei, pero vengo de una formación peronista. Quiero que a Argentina le vaya bien, soy patriota”, expresó, dejando en claro que mantiene diálogo con distintos sectores y que no descarta involucrarse más activamente.

Sin embargo, el eje más fuerte de su discurso estuvo en la situación de los deportistas. Velázquez fue contundente al describir un escenario de precariedad: “Estamos desamparados en salud y en lo social. Un jugador puede ganar 100 o 150 mil pesos por mes, y no todos cobran. Una consulta psicológica cuesta 40 mil. Es imposible sostenerse así”.

A partir de su experiencia, recordó que durante la pandemia impulsó propuestas para contener a los atletas: “Planteé que cada deportista de Primera tenga un monotributo para estar dentro del sistema, con aportes y obra social. Hoy terminan su carrera con 15 años de competencia y sin nada”. Y también amplió el diagnóstico a otras disciplinas: “En el ciclismo ganan 40 o 50 mil pesos por carrera y una cubierta vale 100 mil. Hay chicos que no pueden ir al médico o al dentista. No hay debates de fondo sobre esto”.

Embed - Entrevista a Pancho Velázquez Parte 2

En paralelo, compartió historias que reflejan esa realidad. Recordó viajes autogestionados con juveniles, donde el esfuerzo colectivo era la única herramienta para competir: rifas, cuotas y hasta situaciones en las que los chicos utilizaban la misma ropa para jugar y para bañarse en el mar. “Son cosas que te marcan y te hacen ver todo lo que falta”, dijo.

En cuanto al hockey sobre patines, disciplina en la que fue campeón del mundo en 1995, encendió una alarma: “No sé si San Juan va a seguir produciendo cracks. Antes había escuelitas con 100 chicos y hoy no pasan de 20. Algo está pasando”. También apuntó directamente contra la dirigencia: “Seguimos con los mismos problemas desde hace años. Falta profesionalizar, traer gente capacitada, hacer programas serios y sostenerlos en el tiempo”. Y agregó una advertencia: “Si no sos olímpico, desaparecés de la televisión”.

Velázquez incluso cuestionó la falta de renovación: “Hay dirigentes que están hace 20 años. Hay que proponer cosas diferentes, no podemos seguir siempre con lo mismo”.

Su mirada no se limitó al hockey. También habló de su paso por San Martín de San Juan y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Me gustaría ser presidente, pero no ahora. El club necesita un cambio, abrirse y dejar de espantar gente”.

En ese punto, defendió su trabajo en etapas anteriores dentro de la institución: “Hicimos un trabajo espectacular. Pagamos a los profesores los 12 meses y mejoramos sus condiciones. ¿Por qué un profesor tiene que cobrar solo ocho meses si vive todo el año?”, planteó.

La historia de Velázquez está marcada por el alto rendimiento desde muy joven. Con apenas 17 años deslumbró en Europa, donde jugó en Italia y España, pasando por clubes como el Barcelona. En 1998 decidió volver a San Juan para probar suerte en el fútbol con el Verdinegro, pero una rotura de ligamentos frenó ese camino y lo devolvió al hockey, donde retomó su carrera internacional, incluso en el Benfica.

Con la Selección Argentina disputó cinco mundiales, fue capitán y campeón del mundo en 1995.

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