San Juan sumó 57 nuevas cámaras de seguridad y ya alcanza las 660 en toda la provincia

El sistema de videovigilancia de San Juan continúa su expansión con la incorporación de 57 nuevas cámaras de seguridad instaladas entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Con esta ampliación, la provincia alcanzó un total de 660 dispositivos activos distribuidos en distintos puntos del territorio.

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Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, la instalación de los nuevos equipos fue definida a partir del análisis del mapa del delito, estadísticas delictivas y pedidos de vecinos, en el marco del plan de fortalecimiento del sistema de seguridad pública.

La ampliación fue impulsada por la Secretaría de Seguridad y ejecutada en conjunto con el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) y la Policía de San Juan. Las cámaras fueron ubicadas en zonas consideradas estratégicas, con el objetivo de reforzar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta ante hechos sospechosos o emergencias.

Desde el CISEM señalaron que el monitoreo se realiza de manera permanente, las 24 horas, lo que permite una intervención más rápida ante distintos tipos de incidentes. Con esta incorporación, la provincia registró un incremento cercano al 9% en la cantidad total de cámaras en funcionamiento respecto del período anterior.

En paralelo, desde el área de Seguridad indicaron que el plan de expansión continuará de forma progresiva, con prioridad en los sectores que presenten mayor demanda operativa, en línea con una política sostenida de fortalecimiento de la prevención.

Las palabras del Secretario de Seguridad, en el arranque del 2026

La ampliación del sistema se enmarca en una estrategia más amplia que viene desarrollando la provincia en los últimos meses, basada en la articulación entre tecnología y participación ciudadana. En ese contexto, a principios de este año ya se había informado la instalación de más de 60 cámaras en distintos departamentos.

En ese marco, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, destacó la estrategia de articulación territorial y el uso de tecnología aplicada a la prevención del delito. “Buscamos fortalecer la inmediatez del vínculo directo con la problemática del ciudadano en materia de seguridad”, sostuvo, al remarcar el enfoque de cercanía con los vecinos y la optimización del sistema de vigilancia provincial.