martes 3 de febrero 2026

Contra el delito

San Juan vigila: dónde pusieron 60 nuevas cámaras por pedido de los vecinos

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, detalló el avance del programa preventivo que busca fortalecer el vínculo con la comunidad y optimizar el monitoreo del CISEM.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan busca fortalecer su estrategia preventiva centrada en la participación ciudadana y la tecnología. Según explicó el secretario de Seguridad Provincial, Enrique Delgado, la provincia está desarrollando el programa “Conversatorios en tu barrio”, un plan para fortalecer la prevención y escuchar a la gente de manera directa. Esta propuesta busca que la gente no solo exprese sus preocupaciones, sino que participe activamente en la definición de las necesidades locales a través de uniones vecinales o grupos de referentes, siempre bajo la coordinación de las autoridades municipales.

Esta metodología ya permitió una respuesta rápida en la infraestructura de vigilancia. Delgado destacó en diálogo con Radio Sarmiento que, gracias a este contacto estrecho, ya se instalaron más de 60 cámaras de seguridad en apenas dos meses, abarcando los departamentos de Santa Lucía, Capital, Chimbas, Rawson y Rivadavia.

El funcionario remarcó que así se refuerza la “inmediatez del vínculo directo con la problemática del ciudadano con la seguridad”, logrando que la comunidad comprenda mejor el accionar de la Policía.

La estrategia de vigilancia se apoya fundamentalmente en el CISEM, organismo encargado de hacer un monitoreo activo de los dispositivos instalados. La planificación oficial contempla una optimización constante del seguimiento, el cual se organiza por cuadrículas y se ajusta a lo que dicta el mapa del delito de cada zona. Para garantizar la transparencia y eficacia del sistema, se realizan reuniones junto al Centro de Operaciones Especiales Móviles (COE), donde se verifica en tiempo real y en el mismo barrio el funcionamiento de las cámaras instaladas, asegurando que la tecnología cumpla con su propósito preventivo.

El CISEM hoy gestiona en San Juan 660 cámaras con grabaciones guardadas hasta 65 días. Supervisa el 911, procesando unas 1.600 llamadas diarias por emergencias médicas o policiales. Además, monitorea tobilleras electrónicas y arrestos domiciliarios para prevenir la violencia de género.

¿Y las famosas pistolas Taser?

Como parte de la modernización de los recursos de la Policía de San Juan, el Ministerio de Seguridad proyecta la adquisición de nuevo equipamiento destinado a las tareas de prevención en la vía pública. Delgado confirmó que existe un pedido formal ante el Ministerio de Hacienda para la compra de 100 nuevas pistolas Taser para este año, herramientas que buscan ofrecer una alternativa tecnológica en el uso de la fuerza. El impacto de esta incorporación pretende dotar a los efectivos de elementos de seguridad modernos, aunque la concreción de la compra tiene que esperar las definiciones presupuestarias finales por parte de la cartera de Hacienda.

