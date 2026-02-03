martes 3 de febrero 2026

En la Justicia

Sigue la novela por el famoso gremialista sanjuanino acusado de atacar a una familia

El abogado Adrián Berni confirmó que presentará capturas de mensajes y llamadas certificadas para demostrar un acoso del titular de ATSA, Alfredo Duarte, tras el episodio grabado en video que se hizo viral.

Alfredo Duarte, histórico titular de ATSA San Juan.

La disputa legal y mediática que involucra al secretario general de ATSA San Juan, Alfredo Duarte, sumó un nuevo capítulo de alta tensión. El conflicto, que se hizo público tras la viralización de un video donde se observa al sindicalista en una actitud violenta, lejos de calmarse, se encamina a más pleito judicial. El abogado de la familia Gómez, Adrián Berni, confirmó que esta semana se presentará ante la UFI Genérica para ampliar la denuncia penal contra el gremialista por amenazas reiteradas y hostigamiento, basándose en lo que él asegura que son nuevas situaciones de amedrentamiento que habrían ocurrido tras el episodio inicial.

El letrado explicó este martes en diálogo con radio Sarmiento que la familia decidió profundizar la acción legal, ya que la conducta de Duarte no se limitó a un exabrupto momentáneo. Según Berni, "realmente después de observar algunas situaciones que se dieron a partir de la viralización del video, donde se ve claramente la actuación del secretario general amenazando y amedrentando y violentando a una familia ahí de la ciudad de Angaco, es que decidimos ampliarla. Vamos a ir a la UFI genérica con el fiscal doctor Plaza a ampliar la misma, porque también vamos a incorporar como testigo a la hija, que ha sido maltratada y veremos con el fiscal investiga si constituye algún delito de género. Vamos a incorporar eso en el expediente para que podamos aclarar un poco la situación que está atravesando esta familia".

image

La acusación no se sostiene solo en el video del domingo 23 de noviembre, donde se denuncia que Duarte ingresó violentamente con su vehículo, estuvo a punto de atropellar a una adolescente y arrojó piedras contra una camioneta, sino en un acoso persistente. Berni detalló que tienen evidencia que compromete directamente al titular de ATSA, afirmando que "tenemos videos y tenemos videollamadas del secretario general de este gremio amenazándolos u hostigándolos y las capturas hechas a los celulares, lógicamente certificados por un escribano, para ofrecer el celular de donde han sido las llamadas y los mensajes y enviadas las fotos de un teléfono particular que todos lo conocemos para que la fiscalía pueda determinar si hubo o no delito".

Por su parte, Duarte habló del tema recientemente, calificando las acusaciones como información "absolutamente malintencionada". Según su versión, en diálogo con Radio Colón, los hechos no ocurrieron en un camping, sino en un predio del gremio en Angaco que, según él, está usurpado por la familia Gómez desde hace cuatro décadas. Duarte aseguró que su intención fue "expulsar a los usurpadores" y criticó duramente al actual intendente José Castro por supuestamente respaldar estas acciones. El gremialista sostuvo que el denunciante es funcionario municipal y cuestionó el origen de sus bienes, afirmando que "no puede haber abuso por parte de estas familias Gómez que son prepotentes y que están respaldadas por el intendente Castro para que hagan estas cosas y anden usurpando terrenos hace 40 años".

Sin embargo, el abogado de la familia Gómez refutó estas declaraciones, calificándolas de calumnias e injurias que solo agravan la situación del sindicalista. Berni explicó que "es muy fácil largar al aire y acusar a gente cuando uno no tiene fundamento. Nosotros tenemos recibos de pagos hechos a la institución sindical donde él alquilaba ese terreno para la guarda de unos vehículos. Él establece que hace 40 años esta familia está usurpando; el cliente tiene 52 años, imaginen que si hace 40 años está usurpando el terreno, ya desde los 8 años estaba teniendo una flota de camiones, ya es mejor que Bill Gates. Es una situación medio rara esta". Además, aclaró que la familia ya no utiliza ese predio desde hace un año y medio, por lo que el ataque, originado aparentemente por estacionar bajo la sombra de un árbol, resulta inexplicable.

La preocupación de la familia Gómez, añadió el abogado, es creciente, especialmente por el bienestar de la menor involucrada, quien según él sufrió una crisis nerviosa durante el ataque y continúa sintiéndose intimidada por los constantes pasos de Duarte frente a su domicilio. Por eso se busca tener mecanismos de protección urgentes. Berni concluyó que "esto se originó por una agresión de un señor que se baja de un auto y agrede a una familia y ahí empezaron a tejer un montón de conjeturas realmente que van a tener que demostrarlas, pero que no tiene que terminar de esa manera". La justicia ahora deberá determinar si los actos de Duarte, enmarcados en lo que la familia describe como un día de "pánico y terror", constituyen delitos de amenazas, hostigamiento o incluso violencia de género.

