"Orgullo para San Juan": Orrego felicitó a los brigadistas que combatieron el fuego en Chubut

Marcelo Orrego expresó un profundo reconocimiento a la delegación de rescatistas de San Juan que se trasladó al sur del país para enfrentar los incendios forestales que afectan a la región patagónica. A través de sus redes oficiales, el mandatario destacó la labor desempeñada por los efectivos, calificando su entrega, profesionalismo y coraje como un verdadero orgullo para la provincia y un ejemplo de solidaridad para toda la nación. En su mensaje, Orrego extendió un agradecimiento especial por la dedicación puesta en el cuidado de las vidas, los hogares y el entorno natural durante la emergencia.

image La comitiva sanjuanina estuvo conformada por diez efectivos especializados que trabajaron en las tareas de combate y contención del fuego por un periodo estimado de diez días. Esta misión se concretó a partir de un requerimiento de colaboración de las autoridades nacionales, activando los protocolos de cooperación y asistencia vigentes entre las provincias argentinas. El despliegue fue el resultado de un esfuerzo interinstitucional coordinado por la Dirección de Protección Civil, en el que participaron activamente la Dirección D9 de Bomberos de la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.

El equipo enviado contó con personal altamente capacitado en incendios forestales y emergencias de gran magnitud, aportando experiencia operativa fundamental en la zona afectada. Entre los integrantes de la Policía de San Juan que formaron parte del dispositivo se encuentran el Sub-Comisario Víctor Cabrera, la Sub-Comisaria Pamela Perea, el Oficial Ayudante Luciano Páez, los cabos Franco Campillay, Pablo Camacho, Jorge Balmaceda y Diego López, además del agente Cristian González. Por su parte, el Servicio Penitenciario Provincial estuvo representado por el Oficial Sub-Adjutor Martín César Fernández y el Ayudante de 5° Miguel Ángel Pérez, sumándose también personal civil encargado de la conducción de las unidades de movilidad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/2018709807943815184&partner=&hide_thread=false Quiero reconocer y agradecer a los efectivos del Departamento de Bomberos de la Policía de San Juan, a los agentes del Servicio Penitenciario y a los civiles a cargo de la conducción de la movilidad que viajaron a la Patagonia para colaborar en el combate de los incendios.



Su… pic.twitter.com/K9SlFGp85a — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) February 3, 2026

