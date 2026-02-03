martes 3 de febrero 2026

Importante

En medio del tiempo inestable, cuál es el estado de las rutas en San Juan este martes

Mientras las lluvias aisladas continúan registrándose en la provincia en medio de las vacaciones de verano, Vialidad Nacional y Provincial emitieron un nuevo reporte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Difundieron partes actualizados sobre la transitabilidad de rutas nacionales y provinciales, con pedidos de extrema precaución en sectores afectados por socavones, badenes y material de arrastre.

Las condiciones climáticas inestables siguen generando complicaciones en distintos puntos de San Juan, en plenas vacaciones de verano. Este martes 3 de febrero, tanto Vialidad Nacional como la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) difundieron partes actualizados sobre la transitabilidad de rutas nacionales y provinciales, con pedidos de extrema precaución en sectores afectados por socavones, badenes y material de arrastre.

Estado de las rutas nacionales

Ruta Nacional 141

El tránsito se encuentra habilitado desde las 7:00. Sin embargo, se solicita máxima precaución en la zona de Marayes, especialmente a 3 kilómetros antes de la localidad, donde se registran socavones. Los sectores comprometidos están señalizados y cuentan con personal de Vialidad Nacional trabajando. Además, se mantiene un operativo de Gendarmería Nacional con circulación por media calzada.

Ruta Nacional 40 Norte

  • Jáchal – Matías Sánchez: transitable con precaución.

  • Talacasto – Villicum: transitable con precaución.

  • Huaco – límite con La Rioja: máxima precaución, con trabajos en sectores con badenes afectados.

Ruta Nacional 150

  • Jáchal – Ischigualasto (Valle Fértil): transitable con precaución, especialmente en zona de túneles.

  • Jáchal – Rodeo: transitable.

Ruta Nacional 149

  • Calingasta: transitable.

  • Iglesia: transitable.

Ruta Nacional 20

  • San Juan – Caucete: transitable.

  • Caucete – El Encón: transitable.

Ruta Nacional 40 Sur

  • San Juan – Mendoza: transitable.

Ruta Nacional 153

  • Departamento Sarmiento (Los Berros – Pedernal): transitable con precaución, con tareas de Vialidad Nacional.

Estado de las rutas provinciales

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que la mayoría de las rutas se encuentran transitables con precaución, aunque persisten tramos intransitables y presencia de equipos trabajando.

Valle Fértil

Estado general: transitables con precaución, con sectores intransitables.

  • RP 510 (sur Chucuma–Las Tuscas): transitable con precaución.

  • RP 510 (tramo norte): transitable con precaución.

  • RP 529 – Ischigualasto: transitable con precaución hasta la tercera estación (Cancha de Bochas).

  • Camino a Sierra de Elizondo: intransitable, por socavones y material de arrastre.

  • Camino Sierras de Riveros y Chaves: transitable con precaución.

  • RP 507 (Los Valencianos a RP 519): transitable con precaución.

  • RP 519 (RP 507 a RP 516): transitable con precaución.

Iglesia

Estado general: transitables con precaución.

  • RP 430 (Angualasto – Parque Nacional San Guillermo): transitable con precaución.

  • RP 436 (Villa Iglesia – Puntas Negras): transitable con precaución.

  • RP 407 – Colangüil: transitable con precaución.

  • RP 479 – El Carrizal: transitable con precaución.

Calingasta

  • RP 406 (Tamberías y badén de Ansilta): transitable con precaución.

Sarmiento

  • RP 318 (RN 153 Cañada Honda a RP 351): transitable con precaución.

  • RP 162 (Calle 25 de Mayo, RP 325 a RP 327 – circuito Fiorito): transitable con precaución.

  • RP 162 (Calle 25 de Mayo, RP 301 a RP 295): transitable con precaución.

Pocito

Estado general: una vía intransitable con desvío habilitado.

  • RP 159 (Calle 6 a RP 64 – Chacabuco hacia el Este): intransitable, por hundimiento de loza en puente.

  • RP 155: desvío habilitado por calle Chacabuco para retomar RP 159.

Ullum

  • RP 54 (km 10 al km 13): intransitable.

  • RP 60: transitable con precaución en pasos de badenes.

Jáchal

  • RP 491 (camino a Huaco): transitable con precaución.

  • RP 456 (camino Huerta de Huachi): transitable con precaución.

Zonda

  • RP 12 (Badén Sasito): transitable con precaución.

Desde ambos organismos viales reiteraron el pedido de respetar la señalización, las indicaciones del personal en ruta y circular con extrema precaución, especialmente en zonas de badenes y sectores afectados por las lluvias.

