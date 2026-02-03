Internaron de urgencia a Peter Lanzani: qué se sabe sobre su salud

Peter Lanzani fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud.

Durante las últimas horas se conoció que Peter Lanzani fue internado de urgencia este lunes. Sucedió luego de que sufriera una descompensación en su hogar. El actor permanece en una clínica y, según trascendió, el equipo médico que lo asiste evalúa por estas horas una posible intervención quirúrgica.

El acto ingresó al Sanatorio de Colegiales alrededor del mediodía, acompañado por su pareja, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Un detalle que encendió las alarmas entre los presentes fue que el protagonista de " Argentina, 1985" debió ser trasladado en silla de ruedas hacia el interior del centro de salud.

Al aire de LAM (América), el panelista Pepe Ochoa aportó detalles sobre el cuadro clínico: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, reveló.

Según el cronista, Lanzani manifestó sentirse bien durante la mañana, pero su estado se complicó repentinamente: “Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”.

Si bien el actor presentó picos de fiebre durante las primeras horas de su internación, actualmente se encuentra estable y bajo estricto control médico, a la espera de una decisión final sobre su tratamiento.

Fuente: NA