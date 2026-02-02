martes 3 de febrero 2026

SMN

Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan

Jornada calurosa en San Juan, con una máxima prevista de 34°C y cielo algo nublado. Hacia la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes se presenta caluroso en San Juan, con cielo mayormente algo nublado durante gran parte del día y probabilidades de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 20°C, cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones durante la mañana. El viento soplará del sector sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso y durante la tarde se espera una máxima que alcanzará los 34°C. En ese tramo del día aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas entre el 10 y el 40%, acompañadas por vientos del sector sudeste, con intensidades similares a las de la mañana.

Hacia la noche, las condiciones se volverán más inestables. El SMN prevé tormentas aisladas con una probabilidad que podría llegar al 70%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 29°C. El viento rotará al oeste, manteniéndose entre 13 y 22 km/h.

Temas
