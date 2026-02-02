Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan

Este martes se presenta caluroso en San Juan, con cielo mayormente algo nublado durante gran parte del día y probabilidades de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 20°C, cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones durante la mañana. El viento soplará del sector sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso y durante la tarde se espera una máxima que alcanzará los 34°C. En ese tramo del día aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas entre el 10 y el 40%, acompañadas por vientos del sector sudeste, con intensidades similares a las de la mañana.

Hacia la noche, las condiciones se volverán más inestables. El SMN prevé tormentas aisladas con una probabilidad que podría llegar al 70%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 29°C. El viento rotará al oeste, manteniéndose entre 13 y 22 km/h.