Las dos versiones enfrentadas que circulan sobre la descarga eléctrica a la exboxeadora Cecilia Román

La exboxeadora y campeona mundial Celia Román sufrió una descarga eléctrica el viernes en la noche al tocar un piral de alumbrado pública. Tras el hecho, circularon diferentes versiones sobre el episodio que conmocionó al mundo deportivo de San Juan. Hay dos versiones que señalan cómo habría sido el accidente que podría haber tenido un desenlace mucho peor.

Una de las versiones corresponde al legajo compartido por la Policía de San Juan que señaló que el hecho tuvo lugar en las inmediaciones de calle Ombú, antes de calle 11, Villa Elisa. En ese momento, Román caminaba por la zona y recibió una fuerte descarga eléctrica tras entrar en contacto accidentalmente con un pilar de alumbrado público.

Tras el suceso, personal de Emergencias Médicas 107 se hizo presente en el lugar para asistir a la víctima. Debido a la descarga, los profesionales de salud decidieron trasladarla de urgencia al Hospital Dr. Federico Cantoni para una mejor atención y observación.

Sin embargo, el empresario farmacéutico Mauricio Barceló desmintió parcialmente ese relato de lo ocurrido. Barceló afirmó que asistió personalmente a la deportista y dijo que nunca se hizo presente el 107, ni la Policía. “Lo realmente importante y que da bronca es que algunos medios dijeron que inmediatamente llegó la Policía y las ambulancias del 107. Mentira. Nunca llegó nadie”, dijo en un comunicado que viralizó en redes sociales.

El hombre, que llevaba un estetoscopio en su vehículo, asistió a la deportista —quien fue lanzada dos metros por el impacto— y, tras constatar sus signos vitales la trasladó de urgencia en su camioneta particular al Hospital Federico Cantoni de Pocito. “En el viaje empezó a recuperar la conciencia y me quedé tranquilo, ya que le hice algunas pruebas y no tenía daño neuronal. En el hospital la atendieron bien”, expresó.

El denunciante, que prefirió no ser tildado de héroe, arremetió contra la negligencia de las autoridades y el precario operativo de seguridad posterior al accidente. Aseguró que el pilar eléctrico continuó con tensión horas después del hecho, verificado por él mismo con un tester a la medianoche, y que la única medida de prevención tomada fue colocar un cajón de madera en la zona. "No puedo permitir que mientan para dejar bien al sistema sanitario; si no fuera por el estado físico de Cecilia o si hubiera sido un niño, hoy estaríamos lamentando una muerte", sentenció Barceló, quien exigió un relevamiento urgente de los postes en San Juan para evitar una tragedia mayor.