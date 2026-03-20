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Marley y Vicky Xipolitakis muestran San Juan en "Por el Mundo": cuándo se emite el especial

El ciclo de Telefe emitirá en dos partes el recorrido por la provincia, con paisajes, cultura y experiencias locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La provincia de San Juan tendrá presencia en la pantalla de Telefe este domingo, en una emisión especial del ciclo Por el Mundo, conducido por Marley. El episodio fue grabado recientemente en distintos puntos del territorio sanjuanino y contará con la participación de Vicky Xipolitakis como invitada.

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De acuerdo a lo informado, la primera entrega se verá el domingo 22 de marzo a las 21, mientras que la segunda parte se emitirá el domingo 29, en el mismo horario.

Tanto Marley como Xipolitakis venían de asistir a la Fiesta Nacional de la Vendimia en la provincia de Mendoza, y aprovecharon su paso por la región para llegar hasta San Juan. La visita se concretó el lunes 9 de marzo, jornada en la que fueron recibidos por el ministro de Turismo, Guido Romero, en el Teatro del Bicentenario, donde se les dio la bienvenida con presentes de producción local.

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