sábado 21 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuentro

La Libertad Avanza reunió a mujeres dirigentes en San Juan y avanzó con el armado territorial

El encuentro reunió a referentes de distintos departamentos y apuntó a fortalecer la organización territorial y la participación femenina dentro de La Libertad Avanza en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-20 at 9.45.12 PM

La mesa provincial de mujeres de La Libertad Avanza en San Juan realizó un encuentro político con dirigentes y militantes de distintos departamentos, con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y consolidar el rol de las mujeres dentro del espacio.

Lee además
sabado fresco y con cielo mayormente nublado en san juan
SMN

Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan
del asfalto a la fibra de vidrio: los productos insolitos que lideraron las exportaciones de san juan
Datos curiosos

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos "insólitos" que lideraron las exportaciones de San Juan

La actividad se desarrolló en el Apart Hotel Syrah, en el departamento Capital, donde durante la jornada se analizaron las necesidades de cada distrito y se avanzó en la planificación de equipos políticos con presencia en el territorio.

Según señalaron desde el espacio, el encuentro sirvió para definir lineamientos de trabajo y fortalecer la organización interna, con la mirada puesta en la construcción de una propuesta de gobierno para la provincia. En ese marco, remarcaron que el objetivo es avanzar en la elaboración de un plan que contemple la participación activa de las mujeres.

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional por San Juan, José Peluc, referente del espacio en la provincia, quien ratificó el alineamiento del sector con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante su intervención, Peluc convocó a las mujeres a asumir un rol central dentro de la estructura política del espacio y destacó la importancia de ampliar la base de participación en toda la provincia. “Ustedes deben tomar las riendas y el protagonismo. Este es su momento”, expresó ante las dirigentes presentes.

El legislador también planteó la necesidad de continuar fortaleciendo el armado político y de sumar nuevos sectores a la propuesta del espacio. “Debemos confiar en lo que hacemos y defenderlo”, señaló.

Temas
Seguí leyendo

Tras el milagro en Córdoba, en San Juan denuncian unas 100 personas desaparecidas al mes: ¿cuántas se encuentran?

Buscan a un mendocino que desapareció hace un mes en San Juan

Cuáles son los desacuerdos por la línea de 500 kV que pidió Vicuña y cuál sería la posible solución

En San Juan, las exportaciones superaron los 2.000 millones de dólares en 2025

Marley y Vicky Xipolitakis muestran San Juan en "Por el Mundo": cuándo se emite el especial

Pensando en Semana Santa, en San Juan el precio del filet de merluza subió casi un 40% en un año

Acueducto gate: en Fiscalía de Estado no descartan que se hayan ocultado pruebas

El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del "Millo" y qué buscan de las nuevas promesas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien filmo a manuel adorni: versiones cruzadas y ruido interno en el gobierno
Política

Quién filmó a Manuel Adorni: versiones cruzadas y ruido interno en el Gobierno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica
Alimentación

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para matar tipos malos
Guerra

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para "matar tipos malos"

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina
Esacándalo

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

El empresario De Oliveira (a la izquierda) y Enzo Sebastián Salinas. video
Causa de los transformadores

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan
SMN

Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan

Baldazo de agua fría sobre el final: San Martín lo ganaba, pero el Santo tucumano le arruinó la fiesta
Primera Nacional

Baldazo de agua fría sobre el final: San Martín lo ganaba, pero el Santo tucumano le arruinó la fiesta

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos insólitos que lideraron las exportaciones de San Juan
Datos curiosos

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos "insólitos" que lideraron las exportaciones de San Juan

Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano
Rendimientos

Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano