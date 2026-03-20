La Libertad Avanza reunió a mujeres dirigentes en San Juan y avanzó con el armado territorial

La mesa provincial de mujeres de La Libertad Avanza en San Juan realizó un encuentro político con dirigentes y militantes de distintos departamentos, con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y consolidar el rol de las mujeres dentro del espacio.

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La actividad se desarrolló en el Apart Hotel Syrah, en el departamento Capital, donde durante la jornada se analizaron las necesidades de cada distrito y se avanzó en la planificación de equipos políticos con presencia en el territorio.

Según señalaron desde el espacio, el encuentro sirvió para definir lineamientos de trabajo y fortalecer la organización interna, con la mirada puesta en la construcción de una propuesta de gobierno para la provincia. En ese marco, remarcaron que el objetivo es avanzar en la elaboración de un plan que contemple la participación activa de las mujeres.

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional por San Juan, José Peluc, referente del espacio en la provincia, quien ratificó el alineamiento del sector con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante su intervención, Peluc convocó a las mujeres a asumir un rol central dentro de la estructura política del espacio y destacó la importancia de ampliar la base de participación en toda la provincia. “Ustedes deben tomar las riendas y el protagonismo. Este es su momento”, expresó ante las dirigentes presentes.

El legislador también planteó la necesidad de continuar fortaleciendo el armado político y de sumar nuevos sectores a la propuesta del espacio. “Debemos confiar en lo que hacemos y defenderlo”, señaló.