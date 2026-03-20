El semillero sanjuanino, en los ojos de River: la revolucionaria visita del "Millo" y qué buscan de las nuevas promesas

El fútbol infantil y juvenil de San Juan vivió días intensos con la visita de los captadores oficiales de River Plate . El equipo millonario, en conjunto con su sede local, organizó una prueba de jugadores de la que participaron distintas escuelitas de fútbol de la provincia. Con el objetivo de buscar a los cracks del futuro, la institución de Núñez revolucionó a cientos de chicos que sueñan con dar el salto al profesionalismo.

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Las pruebas se realizaron en la cancha de Sportivo Peñarol, en Chimbas, y en el Complejo El Bosque, en Rawson , donde desde temprano se repitió la misma escena: familias acompañando, bolsos cargados de ilusión y camisetas de River por todos lados. Aunque también hubo varios con la de Boca. Porque cuando aparece una oportunidad así, el fanatismo queda de lado.

Divididos por categorías, los chicos salieron a la cancha a jugar partidos cortos. Cada pase, cada control y cada definición era observada con atención por los captadores, que tomaban nota y analizaban en silencio. No era un partido más.

El encargado de la captación, Luis Pereyra, valoró el trabajo conjunto que permitió la llegada del club a la provincia: “Estamos agradecidos con San Juan por abrirnos las puertas. Toda la movida la armó la escuela oficial de River en San Juan junto con municipios como Rawson, Chimbas y Angaco”, explicó.

La convocatoria fue masiva y superó expectativas. “El miércoles tuvimos una jornada muy linda, fueron alrededor de 250 chicos, el primer día también. El jueves seguimos en Peñarol y cerramos en Rawson. Estamos muy contentos”, contó.

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Más allá de los números, Pereyra hizo foco en el proceso: “Esto es venir, buscar, trabajar, charlar con los chicos. Es invertir tiempo para ganar calidad. Buscamos al chico que tenga condiciones, técnica individual y carácter. Les decimos que se muestren tal cual son, que lo vivan con responsabilidad. Esto no pasa todos los días”.

También remarcó la importancia del semillero fuera de Buenos Aires: “El potrero allá se está perdiendo. En el interior todavía es una fábrica inagotable. Hay que acompañar, enseñar y estar cerca de los chicos”.

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El sueño, claro, no termina en la prueba. Para los que se destaquen, el camino puede continuar. “Si el chico gusta, se habla con la familia, con el club y el entrenador. Después se arma un programa y, si confirma lo que mostró, puede viajar en poco tiempo para seguir siendo evaluado”, detalló.