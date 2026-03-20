Tras el milagro en Córdoba, en San Juan denuncian unas 100 personas desaparecidas al mes: ¿cuántas se encuentran?

El reciente hallazgo de Esmeralda, la niña de dos años que estuvo desaparecida por más de 20 horas en la localidad cordobesa de Cosquín , reavivó la preocupación social sobre los protocolos de búsqueda de personas. El caso de la menor, que motivó la activación del Alerta Sofía a nivel nacional y un despliegue masivo de fuerzas federales, bomberos y drones, concluyó de manera exitosa este jueves cuando fue encontrada sana y salva cerca de su domicilio. Este suceso puso el foco sobre la realidad que atraviesa San Juan en esta materia, donde la activación de mecanismos de respuesta inmediata resulta fundamental para obtener resultados similares.

En la provincia, el programa especializado local "San Juan Te Busca " opera de manera ininterrumpida ante cada denuncia de paradero, logrando una efectividad notable en el transcurso de este año. Según los datos proporcionados a Canal 13 San Juan por las autoridades a cargo del protocolo, en lo que va del 2026 ya se ha logrado dar con el paradero de 260 personas. A pesar del alto volumen de reportes que se procesan mensualmente, la capacidad de respuesta de los especialistas permite que, al día de hoy, actualmente solo existan dos búsquedas activas en todo el territorio provincial.

Las estadísticas que informó el subcomisario Emilio Abarca, titular del programa, indican que San Juan mantiene una tendencia constante respecto al año anterior, con un registro aproximado de 100 desapariciones reportadas cada mes. El perfil predominante de quienes abandonan sus hogares corresponde a menores de edad, específicamente jóvenes de entre 12 y 17 años. Esta tendencia se ve acentuada por factores estacionales, ya que los picos de denuncias suelen coincidir con el inicio y el cierre del ciclo lectivo.

La problemática escolar aparece como el detonante principal en la mayoría de los casos de adolescentes desaparecidos, vinculada directamente al temor de enfrentar a los padres ante la posibilidad de repetir el año o reprobar materias.

image La nena perdida en Córdoba esta semana en el reencuentro con su mamá.

Las autoridades advierten con preocupación que en las situaciones más graves se registran amenazas de quitarse la vida por parte de los menores, lo que obliga a los equipos de búsqueda a actuar con una celeridad extrema para evitar desenlaces trágicos. En estos escenarios, el rastreo de perfiles en plataformas como Instagram, Facebook o X resulta vital para establecer si los jóvenes están siendo alojados por amigos sin el conocimiento de sus tutores.

El operativo de búsqueda se pone más complejo cuando el menor no tiene redes sociales ni un grupo de pertenencia identificado, lo que reduce las pistas digitales inmediatas. No obstante, el subcomisario Abarca subraya que tarde o temprano los desaparecidos terminan siendo localizados, muchas veces en espacios públicos como plazas o parques gracias a las tareas de patrullaje preventivo que realiza la policía en la vía pública. La combinación de tecnología, análisis de redes sociales y presencia policial efectiva es lo que permite que San Juan mantenga una de las tasas de resolución de casos más altas de la región, destacaron oficialmente.