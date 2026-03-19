Apareció Esmeralda Pereyra López en La Falda

La niña Esmeralda Pereyra López apareció con vida en la ciudad de La Falda después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Cosquín Desesperada búsqueda en Córdoba: activaron el Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años

El hallazgo lo confirmó el Ministerio Público Fiscal. La menor estaba en un descampado cerca de su casa.

En el predio donde la encontraron ya trabajan las autoridades de la Fiscalía de turno para determinar qué ocurrió con la niña. También fueron convocados sus familiares, que se reencontraron con Esmeralda tras largas horas sin saber de su paradero.

Por ahora, la principal hipótesis de los investigadores es que alguien la tenía y la dejó ante el operativo.

La búsqueda de Esmeralda

La búsqueda comenzó el miércoles, cerca de las 14.30, cuando la madre de Esmeralda descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. Al momento de la desaparición, la nena estaba descalza y, aunque la puerta trasera habría estado abierta, ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes tomaron inmediata intervención realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo).

Poco después, se emitió la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

La búsqueda en Cosquín involucró a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba. A las tareas están afectados drones con detección de calor y equipos de la división canes, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Pasadas las 11 de la mañana, las autoridades confirmaron el hallazgo de Esmeralda. Tras la noticia, la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, señaló: “Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda. Ya está a salvo y con su familia”.

Y destacó: “La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: Esmeralda apareció”.