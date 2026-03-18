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Cosquín

Desesperada búsqueda en Córdoba: activaron el Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años

La pequeña fue vista por última vez en su casa y desplegaron un amplio operativo con fuerzas provinciales y nacionales. La familia sostiene que “alguien se la llevó”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
alerta sofía

Una intensa búsqueda mantiene en vilo a la ciudad de Cosquín tras la desaparición de Esmeralda Marisa Pereyra López, una nena de apenas 2 años que fue vista por última vez este miércoles por la tarde en el barrio San José Obrero.

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Según informaron fuentes oficiales, la alerta se activó cuando su familia advirtió que la pequeña ya no se encontraba en la vivienda. A partir de ese momento, se desplegó un operativo de gran magnitud que incluye a efectivos de la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios, brigadas especiales y el uso de drones con cámaras térmicas para rastrillar la zona.

Con el correr de las horas y ante la gravedad del caso, las autoridades activaron el Alerta Sofía, un protocolo de alcance nacional que permite difundir de manera urgente la desaparición de menores de edad en situación de riesgo, ampliando la búsqueda a todo el país.

Los rastrillajes se concentran en las inmediaciones del domicilio, incluyendo sectores rurales y áreas cercanas a un río, aunque desde la investigación aseguraron que no se descarta ninguna hipótesis. En ese marco, la familia de la niña expresó su profunda preocupación y deslizó la posibilidad de que haya sido sustraída. “Alguien se la llevó”, sostuvo una tía en declaraciones a medios locales.

En paralelo, surgieron versiones de vecinos que mencionaron movimientos sospechosos en la zona, incluso vinculados a un circo que habría estado en el lugar y se retiró ese mismo día. Sin embargo, estas líneas aún no fueron confirmadas por los investigadores y forman parte del abanico de hipótesis en análisis.

Mientras tanto, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y recordaron que cualquier información relevante puede ser comunicada de manera inmediata a la línea gratuita 134, habilitada especialmente para este tipo de casos.

La desaparición de Esmeralda genera conmoción y mantiene en alerta a toda la región, en un operativo contrarreloj que busca dar con su paradero lo antes posible.

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