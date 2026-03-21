Tres detenidos en Chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaína, marihuana y casi medio millón en efectivo

La policía de San Juan llevó a cabo ayer un megaoperativo en el Barrio Los Toneles, Chimbas, tras varios meses de investigación. El procedimiento contó con la colaboración del grupo GERAS y la Guardia de Infantería, destacando la coordinación entre fuerzas especializadas para combatir el narcotráfico en la provincia.
Durante el allanamiento se secuestraron más de 100 cigarrillos de marihuana, 60 envoltorios de cocaína, 720 gramos de cocaína, 4 plantas de marihuana, 2 balanzas de precisión, teléfonos celulares y cerca de $400.000 en efectivo.
Tres personas, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron detenidas y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado. Según las autoridades, este operativo forma parte de un plan integral para reducir la venta de drogas y desarticular redes ilegales en la región.
El procedimiento en Barrio Los Toneles refuerza el compromiso de la policía sanjuanina en la lucha contra el narcotráfico y subraya la importancia de la cooperación entre distintas fuerzas de seguridad para obtener resultados efectivos y rápidos.