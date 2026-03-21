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Golpe antidrogas

Tres detenidos en Chimbas tras un megaoperativo: secuestran cocaína, marihuana y casi medio millón en efectivo

El allanamiento se realizó en el Barrio Los Toneles y estuvo a cargo del Departamento Drogas Ilegales (D-5), con apoyo de GERAS e Infantería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La policía de San Juan llevó a cabo ayer un megaoperativo en el Barrio Los Toneles, Chimbas, tras varios meses de investigación. El procedimiento contó con la colaboración del grupo GERAS y la Guardia de Infantería, destacando la coordinación entre fuerzas especializadas para combatir el narcotráfico en la provincia.

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Durante el allanamiento se secuestraron más de 100 cigarrillos de marihuana, 60 envoltorios de cocaína, 720 gramos de cocaína, 4 plantas de marihuana, 2 balanzas de precisión, teléfonos celulares y cerca de $400.000 en efectivo.

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Tres personas, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron detenidas y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado. Según las autoridades, este operativo forma parte de un plan integral para reducir la venta de drogas y desarticular redes ilegales en la región.

El procedimiento en Barrio Los Toneles refuerza el compromiso de la policía sanjuanina en la lucha contra el narcotráfico y subraya la importancia de la cooperación entre distintas fuerzas de seguridad para obtener resultados efectivos y rápidos.

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