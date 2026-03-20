Encontraron varias ratas trepadas en un árbol en Rivadavia: el video

Un preocupante episodio fue registrado en las últimas horas en Rivadavia . Vecinos filmaron a varias ratas trepadas a un árbol en plena vía pública.

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El hecho ocurrió sobre calle Manuel Zavalla, conocida popularmente como calle Cabaña, en un sector con importante presencia de locales comerciales. Según relataron quienes difundieron las imágenes, además de la presencia de los roedores, en el lugar se percibe un fuerte olor nauseabundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2035030386678362480&partner=&hide_thread=false Encontraron varias ratas trepadas en un árbol en Rivadavia



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/JunYwmCUwi — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 20, 2026

De acuerdo a los testimonios, la situación estaría relacionada con una carnicería que dejó de funcionar hace pocos días en esa misma cuadra, lo que habría generado condiciones propicias para la proliferación de estos animales.

“Es imposible transitar por el lugar”, expresaron vecinos, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones sanitarias y pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para dar una solución al problema.