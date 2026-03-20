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Escándalo

La fotógrafa de un club sanjuanino escrachó a un jugador en las redes

La joven que expuso el caso compartió capturas de conversaciones y apuntó directamente contra el futbolista, a quien acusa de incumplir pagos y sostener reiteradas excusas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escrache

Una fotógrafa se expresó en las redes sociales para denunciar a un jugador sanjuanino, difundiendo capturas de conversaciones y detallando una supuesta deuda que, según afirmó, supera el millón de pesos y varios miles de dólares. En su publicación, además, anunció que iniciará acciones legales, aunque hasta el momento esto no fue confirmado oficialmente.

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En su relato, explicó que tanto ella como un compañero actuaron como prestamistas y que inicialmente confiaron en el jugador por su nombre y su entorno familiar. Sin embargo, sostuvo que con el tiempo comenzaron los incumplimientos. Acorde indicó, el futbolista solo abonó una cuota y luego dejó de pagar, acumulando una deuda que superaría los 1.800.000 pesos más unos 4.000 dólares con intereses.

Además, la fotógrafa aseguró que el jugador habría dado distintas excusas para justificar la falta de pago, mencionando problemas personales y familiares que, según su versión, no serían ciertos. En ese marco, afirmó que ya enviaron una carta documento y anticipó que avanzarán con una denuncia formal.

Por último, remarcó que el objetivo de hacer pública la situación, aunque sea en las redes sociales, no es solo recuperar el dinero, sino advertir a otras personas. "Capaz no recuperamos todo, pero queremos que se sepa quién es", expresó, previo a exponerlo con nombre y apellido.

El posteo en redes sociales:

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