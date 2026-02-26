jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Carteles en la vidriera

Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: "Estafador"

El hecho se registró en horas de la noche del miércoles y se da en un contexto marcado por reclamos y presentaciones de consumidores ante la Oficina de Defensa al Consumidor y la UFI de Estafas y Delitos Informáticos. Tiempo de San Juan ya había revelado el vínculo que une a la empresa con el caso Branka Motors.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de que tomara estado público que la concesionaria de motos Triax Motors fuera denunciada ante la Justicia por presuntos incumplimientos en la entrega de vehículos, la empresa sufrió un escrache en las puertas del local. En los vidrios aparecieron carteles con imágenes de personas vinculadas a las operaciones comerciales y administrativas, junto a la leyenda escrita a mano: “estafador”. En paralelo, unas 20 presentaciones por incumplimientos tramitan en la Dirección de Defensa al Consumidor.

Lee además
Aquí funcionaba la firma Branka Motors, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en San Juan Capital.
Exclusivo

Branka Motors ofrece $420.000.000 para resarcir a los 287 damnificados y cerrar el escándalo de la supuesta megaestafa
triax motors en la mira: cual es el vinculo que une a la empresa denunciada con el caso branka motors
Hilado fino

Triax Motors en la mira: cúal es el vínculo que une a la empresa denunciada con el caso Branka Motors
image

El hecho se registró en horas de la noche del miércoles y se da en un contexto marcado por reclamos y presentaciones de clientes en organismos públicos.

image

Tiempo de San Juan ya había adelantado que Triax Motors se encontraba bajo análisis judicial tras denuncias de clientes que aseguraron haber abonado motocicletas bajo planes de pago sin recibir las unidades comprometidas. Este medio también reveló un vínculo con Branka Motors a partir del cruce de datos fiscales que se repiten en documentación contractual de ambas firmas.

triax 1

El episodio se produce en medio de reclamos, denuncias y actuaciones administrativas y judiciales, mientras se definen los términos de un eventual acuerdo entre Branka Motors y los 287 presuntos damnificados que tiene la causa a cargo del fiscal Guillermo Heredia.

image

La situación formal de Triax Motors

Según registros oficiales de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Triax Motors S.A.S., con CUIT propio, registra actividad vigente en la venta de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios, con inicio de actividad declarado en febrero de 2025.

Este dato introduce una diferencia relevante respecto del esquema observado en la investigación del caso Branka Motors, donde la identificación fiscal y la estructura contractual fueron objeto de cuestionamientos por parte de denunciantes y organismos intervinientes, sin cuit propio ni registro en el Registro Público de Comercio (RPC).

Esta empresa si posee razón social y, según fuentes consultadas, también está inscripta en el RPC bajo la órbita del Poder Judicial de San Juan. Asimismo, de acuerdo con la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina, “no existen deudas registradas para el CUIT” de esta empresa.

Esto daría la pauta de que la nueva empresa denunciada posee un grado de formalidad más sólido y consistente para la actividad en el rubro.

El cruce que encendió alertas

El punto de mayor interés surgió tras el cruce de datos fiscales. Tiempo de San Juan verificó que uno de los CUIT consignados en la documentación contractual de Triax Motors corresponde a Marco Jonatan David, contribuyente inscripto en AFIP con actividad declarada en la venta de motocicletas.

Este nombre ya había sido mencionado en contratos analizados por este medio en el marco de la investigación del caso Branka Motors y, además, es —junto con Alexis Marco y Facundo Banega— uno de los sancionados en la multa histórica de Defensa al Consumidor por 2.900 millones de pesos, aplicada por incumplimientos en las entregas de motos a los 287 afectados. Ninguno de los tres supera los 26 años.

Del cruce de datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) surgió que tanto Jonatan David Marco como Facundo Agustín Banega figuran inscriptos en la actividad económica “Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios”. En el caso de Marco, el alta en dicha actividad data de marzo de 2024, mientras que Banega registra su inscripción desde abril de 2025.

image

La investigación también reveló que Alexis Javier Marco presenta un perfil fiscal distinto. Sus actividades declaradas ante ARCA corresponden a servicios personales y asesoramiento empresarial, aunque su CUIT figura de manera reiterada en contratos y documentación administrativa aportada por los denunciantes. A su vez, cuenta con habilitación comercial municipal para el rubro venta de motocicletas.

Por otra parte, la documentación sobre pagos —boletas de Mercado Pago y comprobantes virtuales de transferencias bancarias y billeteras virtuales— exhibe la participación de otras personas físicas cuyos datos aparecen asociados a cuentas utilizadas para la recepción de fondos, entre ellas Fabiana Beatriz Jofré y Javier Orlando Marco.

Los apellidos que se repiten en esta firma sugieren que la organización comercial analizada podría presentar una estructura de carácter familiar, bajo un nombre de fantasía, en la que se diferencian al menos funciones comerciales, administrativas y de gestión de cobros.

Temas
Seguí leyendo

Secuestraron hojas de coca en un colectivo en La Rioja y debía pasar por San Juan

Investigan la misteriosa aparición de un televisor abandonado en una casa de Rawson

Allanan una casa de San Martín y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego

Allanaron un domicilio para rescatar 14 aves y se llevaron una sorpresa: tenían 26 plantas de marihuana en el fondo

Tiene 79 años, la atropellaron cuando intentaba cruzar la calle y ahora lucha por su vida

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural

Quisieron vender una moto robada por un perfil trucho de Facebook, la jugada no les salió y quedaron presos

Un diseñador industrial sanjuanino fue condenado por tener material sexual de menores, pero no irá preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores

Te Puede Interesar

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: Estafador
Carteles en la vidriera

Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: "Estafador"

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano
Relevamiento

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó colgado y firmó para un club del fútbol sanjuanino
Historia

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?