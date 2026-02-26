Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: "Estafador"

Luego de que tomara estado público que la concesionaria de motos Triax Motors fuera denunciada ante la Justicia por presuntos incumplimientos en la entrega de vehículos, la empresa sufrió un escrache en las puertas del local. En los vidrios aparecieron carteles con imágenes de personas vinculadas a las operaciones comerciales y administrativas, junto a la leyenda escrita a mano: “estafador” . En paralelo, unas 20 presentaciones por incumplimientos tramitan en la Dirección de Defensa al Consumidor .

El hecho se registró en horas de la noche del miércoles y se da en un contexto marcado por reclamos y presentaciones de clientes en organismos públicos.

Tiempo de San Juan ya había adelantado que Triax Motors se encontraba bajo análisis judicial tras denuncias de clientes que aseguraron haber abonado motocicletas bajo planes de pago sin recibir las unidades comprometidas. Este medio también reveló un vínculo con Branka Motors a partir del cruce de datos fiscales que se repiten en documentación contractual de ambas firmas.

El episodio se produce en medio de reclamos, denuncias y actuaciones administrativas y judiciales, mientras se definen los términos de un eventual acuerdo entre Branka Motors y los 287 presuntos damnificados que tiene la causa a cargo del fiscal Guillermo Heredia.

La situación formal de Triax Motors

Según registros oficiales de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Triax Motors S.A.S., con CUIT propio, registra actividad vigente en la venta de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios, con inicio de actividad declarado en febrero de 2025.

Este dato introduce una diferencia relevante respecto del esquema observado en la investigación del caso Branka Motors, donde la identificación fiscal y la estructura contractual fueron objeto de cuestionamientos por parte de denunciantes y organismos intervinientes, sin cuit propio ni registro en el Registro Público de Comercio (RPC).

Esta empresa si posee razón social y, según fuentes consultadas, también está inscripta en el RPC bajo la órbita del Poder Judicial de San Juan. Asimismo, de acuerdo con la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina, “no existen deudas registradas para el CUIT” de esta empresa.

Esto daría la pauta de que la nueva empresa denunciada posee un grado de formalidad más sólido y consistente para la actividad en el rubro.

El cruce que encendió alertas

El punto de mayor interés surgió tras el cruce de datos fiscales. Tiempo de San Juan verificó que uno de los CUIT consignados en la documentación contractual de Triax Motors corresponde a Marco Jonatan David, contribuyente inscripto en AFIP con actividad declarada en la venta de motocicletas.

Este nombre ya había sido mencionado en contratos analizados por este medio en el marco de la investigación del caso Branka Motors y, además, es —junto con Alexis Marco y Facundo Banega— uno de los sancionados en la multa histórica de Defensa al Consumidor por 2.900 millones de pesos, aplicada por incumplimientos en las entregas de motos a los 287 afectados. Ninguno de los tres supera los 26 años.

Del cruce de datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) surgió que tanto Jonatan David Marco como Facundo Agustín Banega figuran inscriptos en la actividad económica “Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios”. En el caso de Marco, el alta en dicha actividad data de marzo de 2024, mientras que Banega registra su inscripción desde abril de 2025.

La investigación también reveló que Alexis Javier Marco presenta un perfil fiscal distinto. Sus actividades declaradas ante ARCA corresponden a servicios personales y asesoramiento empresarial, aunque su CUIT figura de manera reiterada en contratos y documentación administrativa aportada por los denunciantes. A su vez, cuenta con habilitación comercial municipal para el rubro venta de motocicletas.

Por otra parte, la documentación sobre pagos —boletas de Mercado Pago y comprobantes virtuales de transferencias bancarias y billeteras virtuales— exhibe la participación de otras personas físicas cuyos datos aparecen asociados a cuentas utilizadas para la recepción de fondos, entre ellas Fabiana Beatriz Jofré y Javier Orlando Marco.

Los apellidos que se repiten en esta firma sugieren que la organización comercial analizada podría presentar una estructura de carácter familiar, bajo un nombre de fantasía, en la que se diferencian al menos funciones comerciales, administrativas y de gestión de cobros.