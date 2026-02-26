jueves 26 de febrero 2026

Sarmiento

Allanaron un domicilio para rescatar 14 aves y se llevaron una sorpresa: tenían 26 plantas de marihuana en el fondo

Un operativo en un domicilio por animales en cautiverio sumó un giro inesperado. Detubieron a dos personas con pantas de cannabis que tenían mas de 3 metros de altura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía Rural de Sarmiento desarticuló un procedimiento que dejó al descubierto una combinación poco habitual: aves autóctonas en cautiverio y un invernadero casero de cannabis en Sarmiento.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron recuperar 14 aves autóctonas de la provincia. Entre las especies halladas se encontraban venteveos, boquenses, diucas, tordos negros, chamichinas y un llamativo cardenal copete rojo. Durante la intervención también se secuestraron 30 jaulas de distintos tamaños, utilizadas para mantener a las aves en cautiverio.

image

Sin embargo, el operativo sumó un giro inesperado. En medio de la inspección, los uniformados detectaron un invernadero casero donde crecían 26 plantas de cannabis, algunas de ellas de gran porte.

Según informaron fuentes policiales comisionadas por el Juzgado de Paz del departamento, varios ejemplares alcanzaban hasta 3,20 metros de altura. En el lugar además se encontraron elementos destinados al secado y estiramiento del producto.

image

En el marco del procedimiento, fue detenido un hombre de apellido Vázquez, de 23 años, junto a una mujer de apellido Illanes, de 40 años. Ambos quedaron vinculados a un expediente contravencional por infracción a la Ley 941-R y la Ley 606-L.

