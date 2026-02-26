jueves 26 de febrero 2026

Flagrancia

Fue por un degradé y terminó con una causa penal: indignante robo en una peluquería de Chimbas

El insólito hecho ocurrió el pasado lunes. El detenido, y ahora juzgado, tenía una probation pero se la revocaron y lo condenaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barbero

El pasado lunes 23 de febrero, alrededor de las 19:00 en una peluquería ubicada en cercanías de calles Isla y 25 de Mayo en Chimbas, se vio interrumpida por un insólito episodio delictivo. El protagonista, identificado como Paublo Castro Rojas, se encontraba en el local para recibir un servicio de corte de cabello. Sin embargo, lejos de retirarse como un cliente común, aprovechó un descuido del barbero para apoderarse de una máquina de cortar pelo profesional de color negro y huir.

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Los barberos vieron este momento, y sin dudarlo, salieron tras el sospechoso. La secuencia fue registrada íntegramente por las cámaras de seguridad del local comercial, lo que se convirtió en una prueba muy importante.

En medio de la persecución, se sumó el personal policial de la Unidad Motorizada N° 5 Al verse cercado, Castro Rojas intentó deshacerse del botín arrojando la máquina en la calle, pero fue interceptado y aprehendido a los pocos metros por los policías, quienes secuestraron lo robado.

Se ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El caso se caratuló como hurto simple y quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas. La situación judicial de Castro Rojas se complicó al constatarse que ya contaba con el beneficio de una suspensión de juicio a prueba (comúnmente conocida como probation).

Ante la comisión de este nuevo delito, la justicia decidió revocarle la probation y dictar una condena de 6 meses y 20 días de prisión de cumplimiento condicional mediante un acuerdo de juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan

