miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Pocito

Condenaron a un hombre que entró a una casa y obligó a una menor a transferirle $220.000

El hecho ocurrió en el Lote Hogar 27 y el delincuente fue sentenciado en un juicio de acuerdo abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
lote hogar 27

En una audiencia, la Justicia dictó una sentencia de cumplimiento efectivo contra un hombre por un violento robo ocurrido en el departamento de Pocito. El caso, que estuvo bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, concluyó mediante un juicio abreviado donde el imputado reconoció su autoría en el hecho ocurrido en el Lote Hogar 27.

Lee además
vuelco de una camioneta en san luis: una pareja sanjuanina termino hospitalizada
Accidente de tránsito

Vuelco de una camioneta en San Luis: una pareja sanjuanina terminó hospitalizada
crecio el fenomeno therian en san juan: ahora le toco a pupe y hubo una aparicion en barreal
En las redes

Creció el fenómeno therian en San Juan: ahora le tocó a "Pupé" y hubo una aparición en Barreal

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió cuando el delincuente irrumpió en una vivienda tras violentar la puerta de ingreso. Una vez en el interior del domicilio, el agresor abordó de manera violenta a una adolescente de 15 años, hija de la propietaria, a quien tomó del cuello para intimidarla. Bajo esta presión física, el delincuente le exigió que desbloqueara su teléfono celular personal con el objetivo de acceder a sus cuentas bancarias.

Con el dispositivo bajo su control, el asaltante efectuó dos transferencias electrónicas por un total de 220.000 pesos. Lo particular del caso es que el dinero fue enviado directamente a una cuenta cuya titular es la madre del propio delincuente. Tras la denuncia y las tareas investigativas pertinentes, las autoridades lograron la detención del ladrón y el secuestro del teléfono receptor de los fondos sustraídos.

Finalmente, Fiscalía acordó con la defensa técnica la aplicación de una pena única de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue ratificada bajo la calificación legal de robo simple, enviando al condenado de forma inmediata al servicio penitenciario.

Temas
Seguí leyendo

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

Ocho personas terminaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en una importante esquina de San Juan

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en una reunión clave del PJ

San Juan se movilizó para hallar a Andrés Brizuela, un joven con autismo: lo hallaron en una iglesia

Tras el cierre transitorio, habilitaron nuevamente el tránsito por el Paso de Agua Negra

Bajo algunas nubes, mirá cómo estará el tiempo este miércoles en San Juan

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sanjuanina admitio que mato de un cuchillazo a su expareja y acepto 3 anos de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta
Tragedia

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta

Te Puede Interesar

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Por María Agostina Montaño
541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

Jueves agradable en San Juan: calor moderado y cielo parcialmente nublado

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

La Fiesta Nacional de la Tradición 2025. 
Presentación

Concelajes opositores de Jáchal denunciaron a funcionarios de Espejo por contratar personal de seguridad no autorizado para la Fiesta de la Tradición