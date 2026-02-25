Condenaron a un hombre que entró a una casa y obligó a una menor a transferirle $220.000

En una audiencia, la Justicia dictó una sentencia de cumplimiento efectivo contra un hombre por un violento robo ocurrido en el departamento de Pocito. El caso, que estuvo bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, concluyó mediante un juicio abreviado donde el imputado reconoció su autoría en el hecho ocurrido en el Lote Hogar 27.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió cuando el delincuente irrumpió en una vivienda tras violentar la puerta de ingreso. Una vez en el interior del domicilio, el agresor abordó de manera violenta a una adolescente de 15 años, hija de la propietaria, a quien tomó del cuello para intimidarla. Bajo esta presión física, el delincuente le exigió que desbloqueara su teléfono celular personal con el objetivo de acceder a sus cuentas bancarias.

Con el dispositivo bajo su control, el asaltante efectuó dos transferencias electrónicas por un total de 220.000 pesos. Lo particular del caso es que el dinero fue enviado directamente a una cuenta cuya titular es la madre del propio delincuente. Tras la denuncia y las tareas investigativas pertinentes, las autoridades lograron la detención del ladrón y el secuestro del teléfono receptor de los fondos sustraídos.

Finalmente, Fiscalía acordó con la defensa técnica la aplicación de una pena única de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue ratificada bajo la calificación legal de robo simple, enviando al condenado de forma inmediata al servicio penitenciario.