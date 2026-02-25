Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

Con una nena de 11 años mantuvo conversaciones por Instagram, supuestamente, con un fuerte contenido sexual y llenas de insinuaciones. También habría contactado a una niña de 13 años a quien le mandó un video con imágenes de un chico teniendo sexo con un adulto. E hizo lo mismo con otra pequeña de 9 años a la que le compartió otro material de pornografía infantil.

Estos son los hechos que el ayudante fiscal Federico Pereyra expuso en la tarde de este miércoles 25 de febrero y que atribuyó al presunto groomers sanjuanino, de nombre Marcos David Luna , detenido el lunes último en el barrio Valle Grande, Rawson. Fue durante la audiencia formalización en la que la fiscalía imputó al sospechoso de los delitos de grooming, tres hechos, y distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, 2 hechos, ante el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi. El sospechoso se negó a declarar, solo pidió por favor que no lo enviaran al penal de Chimbas.

image El ayudante fiscal Federico Pereyra, de la UFI Delitos Informático y Estafas. Más atrás la doctora Maira Elías, ayudante de la Defensoría Oficial.

La ayudante de la Defensoría Oficial N° 23, Maira Elías, no se opuso a la apertura de la investigación, pero negó la autoría de esos hechos por parte del muchacho de 30 años y también mostró su rechazo a la prisión preventiva, tal como solicitó la fiscalía por el plazo de 6 meses. Sin embargo, el juez Fernández Caussi dio por habilitada la investigación penal preparatoria por los cargos expuestos por el representante del Ministerio Público y dispuso que el sospechoso continúe detenido, con prisión preventiva, por el término de 2 meses en el penal de Chimbas.

El ayudante fiscal calificó como “groomers” a Luna. Sustuvo que hay elementos para sostener que cometió acoso contra tres niñas de menores de 13 años, a dos de las cuales compartió material de abuso y explotación sexual infantil. Esto surge de tres reportes enviados por la unidad especializada de delitos informáticos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decía que la empresa Meta, a través de la red social Instagram, había detectado conversaciones de contenido sexual entre un usuario sanjuanino y tres niñas y el tráfico de pornografía infantil.

image El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

El 11 de septiembre de 2025, con el perfil de Marcos CASM contactó e intercambió mensajes con una niña de 11 años a la que le dijo frases obscenas y le hizo insinuaciones sexuales, según la fiscalía. Otro reporte indicó que, el 18 de enero último, Luna envió mensajes por Instagram a una nena de 13 años y le compartió el video de un chico siendo abusado sexualmente por una persona mayor. Algo parecido sucedió el 1 de febrero pasado, bajo el perfil “Marcos Darío”, cuando mantuvo conversaciones con una pequeña de 9 años a la que le dijo: “¿Querés ver qué tengo para vos?” y después le envió un video prohibido, según la imputación.

Estos reportes dieron iniciación a la investigación que recayó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Los investigadores judiciales luego identificaron al supuesto titular de la cuenta, la línea, confirmaron su identidad y su domicilio. Eso llevó a que el lunes pasado detuvieran a Marcos Darío Luna en el barrio Valle Grande, Rawson, y secuestraran dos celulares y otros soportes informáticos. Ahora, el muchacho será alojado en el penal de Chimbas mientras avanza la causa.