¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Todo indica que habría acuerdo entre los integrantes de la Corte de Justicia para prorrogar nuevamente el concurso de ingreso al Poder Judicial. La intención sería evitar las expectativas que se generan entre los aprobados, más en un contexto de difícil acceso al mercado laboral. Hasta el momento, hubo dos concursos: uno en el 2016 y otro en el 2022, cuya validez se extendió hasta agosto de este año. Según informaron las fuentes, el máximo tribunal provincial puede prorrogar las veces que considere necesario el listado de aprobados del concurso de ingreso. La idea que aún sobrevuela de cambiar las reglas y hacer convocatorias sectorizadas.

Hay dos maneras de ingresar a la planta permanente del Poder Judicial: por concurso y como ordenanza o maestranza, para lo que no es necesario haber pasado por ninguna etapa de evaluación. A principios del 2022 se hizo el último gran concurso, que tenía como único requisito excluyente de inscripción contar con el secundario completo. De los 9.956 inscriptos, 5.245 se presentaron a rendir mecanografía. Apenas el 22,13% aprobó. Al segundo examen de ortografía se presentaron 1.158 personas, de las cuales 797 pasaron a la última etapa que evaluaba nociones de derecho, que definió una lista de aspirantes integrada por 541 personas, todos en condiciones de ser convocados para entrar a la Justicia.

Los concursos masivos nacieron luego de una serie de cuestionamientos a la Corte de Justicia de los 2000. Hasta ese momento, todos los ingresos eran discrecionales. En el 2001 la Corte fijó un reglamento para el ingreso a Tribunales. La normativa buscó asegurar los concursos como un mecanismo más transparente y justo para acreditar la idoneidad de los ingresantes. A su vez, la Constitución dice que todos los cargos de la administración pública deben ser cubiertos por orden de mérito.

El concurso de estreno fue tapa de diario. Incluyó preguntas y respuestas generales. Los que aprobaban, eran quienes después iban a ingresar a la Justicia. Pero todo se interrumpió en el 2005 cuando el exsecretario administrativo de la Corte, Luis Recio, quedó en el ojo de la tormenta. Fue acusado de favorecer a “aspirantes” dándoles en forma anticipada los resultados de los exámenes para el ingreso.

La interrupción duró unos años hasta que nuevamente se reactivaron en el 2016, con esta metodología de tres etapas eliminatorias. Con la pandemia, la prórroga fue un poco más larga y en el 2022 se reactivó el mecanismo, que todo indica que tendrá una nueva prórroga.

Si bien aún no hay certezas sobre el nuevo sistema que podría implementar la Corte para los ingresos a Tribunales, continúa en danza la posibilidad de hacer concursos dirigidos: para abogados, para psicólogos, trabajadores sociales o los perfiles que son más buscados dentro de Tribunales.