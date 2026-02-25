miércoles 25 de febrero 2026

Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Se trata del conductor del auto Peugeot que sufrió el accidente sobre Ruta 149, en la zona de Ullum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.

Tras trascender la noticia del accidente fatal ocurrido durante la noche de ayer martes, las autoridades dieron a conocer la identidad del hombre que perdió la vida luego de protagonizar un violento vuelco en la Ruta 149, camino a Calingasta. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Leiva, quien conducía un Peugeot 208 al momento del siniestro ocurrido en la noche del martes en el departamento Ullum.

Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, el hecho se registró alrededor de las 23:00 de ayer, a unos 500 metros al oeste de la divisoria entre los departamentos Iglesia y Calingasta, sobre la Ruta 149. Sin embargo, la Unidad Fiscal tomó conocimiento formal del caso cerca de la 01:30 de la madrugada de este miércoles.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, Leiva circulaba en un Peugeot 208 en sentido oeste–este cuando y, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado. El vehículo invadió el carril contrario, salió hacia la banquina opuesta y dio varios tumbos hasta quedar detenido a unos 23 metros de la calzada. El conductor falleció en el lugar.

El primer interventor fue el oficial subinspector Germán Cortez, de la Comisaría 15°, con jurisdicción en la zona. En el sitio trabajó además personal de la División Delitos Especiales, Policía Científica y Bomberos, quienes realizaron inspección ocular, registro fotográfico y planimétrico.

Fuentes judiciales indicaron que la calzada se encontraba mojada y presentaba acumulación de greda y piedras producto de crecientes recientes. Asimismo, no se observaron huellas de frenada, efracciones ni indicios de la participación de terceros vehículos en el hecho.

Por disposición del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, mientras continúa la investigación para determinar con precisión las causas que desencadenaron el siniestro fatal.

