martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Los delincuentes robaron el celular en la escena del crimen, adonde habían llegado convocados para confirmar el deceso de la joven.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Malena Maidana, la joven asesinada

Malena Maidana, la joven asesinada

En un hecho que genera indignación, una médica, una enfermera y un ambulanciero fueron detenidos en Ezeiza, acusados de robar el teléfono celular de Malena Maidana, la joven de 26 años que fue asesinada de 10 puñaladas el pasado domingo mientras caminaba por el barrio La Unión.

Lee además
joven argentina asesinada en kosovo: se define la sentencia para el acusado
Femicidio

Joven argentina asesinada en Kosovo: se define la sentencia para el acusado
Un tornado alertó a todos en Catamarca.
Impactante

Un sorpresivo tornado asustó a todos en Catamarca: el fenómeno se originó en una zona rural

El hallazgo del dispositivo

El robo fue descubierto cuando los investigadores notaron la ausencia del iPhone 16 que la víctima llevaba en su mochila al momento del crimen. Al rastrear la ubicación del dispositivo, que se consideraba una pieza clave para la causa, la policía detectó que el aparato se encontraba en la base de trabajo del personal sanitario que había asistido al lugar del hecho.

Según la reconstrucción del caso, el hurto habría ocurrido durante la intervención de los profesionales en la escena del crimen, precisamente en el momento en que certificaban el fallecimiento de la joven. Los tres implicados quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia tras confirmarse que el teléfono estaba en la sala de emergencias donde prestaban servicio.

El contexto del femicidio

Malena Maidana, madre de un niño de tres años, fue brutalmente atacada cerca de la medianoche en las proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf. Un vecino que salió a sacar la basura encontró su cuerpo ensangrentado y dio aviso al 911.

Por el asesinato ya hay un hombre detenido, quien fue registrado por cámaras de seguridad caminando cerca de la víctima poco antes del ataque. Al momento de su arresto, el sospechoso tenía manchas de sangre en su ropa y se le secuestraron cuchillos, aunque el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido por los investigadores.

Intervención judicial

La causa, que inicialmente fue instruida por la UFI N°1 de Ezeiza bajo la dirección de Florencia Belloc, ha pasado a manos de María Lorena González, titular de la UFI N°3, organismo especializado en violencia de género. Mientras avanza la investigación por el femicidio, los tres profesionales de la salud enfrentan cargos por el robo cometido en medio de la tragedia.

Seguí leyendo

¿Vas a viajar?, ajustá el bolsillo: aumentaron los peajes de rutas nacionales

Susto en Aeroparque: se cayó parte del techo en la zona de embarque internacional

Confirman un caso de influenza aviar en una granja comercial y Argentina volvió a cerrar sus exportaciones

El peligro detrás de Magis TV: la lista de permisos que convierte tu Smart TV en una herramienta de espionaje

Confirman la condena a un productor por la muerte de un niño por fumigar con agrotóxicos

Perfila la reelección del libertario Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado

Murió el creador de la fábrica de churros más famosa

Daniela Ballester, periodista de C5N, sufrió un ACV hemorrágico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Magis TV es una aplicación que encierra varios peligros.
Enemigo silencioso

El peligro detrás de Magis TV: la lista de permisos que convierte tu Smart TV en una herramienta de espionaje

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial
Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: Está todo muy sucio
Declaraciones

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

A la derecha, el ingeniero Carlos Péres, uno de los apuntados.
Tribunales

En San Juan denuncian presunta estafa con falsa oferta laboral en una mina de Jujuy y pagos de $200.000: qué dijo uno de los apuntados

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo