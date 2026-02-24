Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

En un hecho que genera indignación, una médica, una enfermera y un ambulanciero fueron detenidos en Ezeiza, acusados de robar el teléfono celular de Malena Maidana, la joven de 26 años que fue asesinada de 10 puñaladas el pasado domingo mientras caminaba por el barrio La Unión.

El robo fue descubierto cuando los investigadores notaron la ausencia del iPhone 16 que la víctima llevaba en su mochila al momento del crimen. Al rastrear la ubicación del dispositivo, que se consideraba una pieza clave para la causa, la policía detectó que el aparato se encontraba en la base de trabajo del personal sanitario que había asistido al lugar del hecho.

Según la reconstrucción del caso, el hurto habría ocurrido durante la intervención de los profesionales en la escena del crimen, precisamente en el momento en que certificaban el fallecimiento de la joven. Los tres implicados quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia tras confirmarse que el teléfono estaba en la sala de emergencias donde prestaban servicio.

El contexto del femicidio

Malena Maidana, madre de un niño de tres años, fue brutalmente atacada cerca de la medianoche en las proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf. Un vecino que salió a sacar la basura encontró su cuerpo ensangrentado y dio aviso al 911.

Por el asesinato ya hay un hombre detenido, quien fue registrado por cámaras de seguridad caminando cerca de la víctima poco antes del ataque. Al momento de su arresto, el sospechoso tenía manchas de sangre en su ropa y se le secuestraron cuchillos, aunque el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido por los investigadores.

Intervención judicial

La causa, que inicialmente fue instruida por la UFI N°1 de Ezeiza bajo la dirección de Florencia Belloc, ha pasado a manos de María Lorena González, titular de la UFI N°3, organismo especializado en violencia de género. Mientras avanza la investigación por el femicidio, los tres profesionales de la salud enfrentan cargos por el robo cometido en medio de la tragedia.