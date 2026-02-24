Sacaron un pingüino del mar para fotografiarse, y estallaron las redes

La tranquilidad de las playas de Monte Hermoso se vio alterada por un hecho que generó un fuerte repudio en redes sociales y la intervención de especialistas en fauna silvestre. Una pareja de turistas fue filmada mientras extraía a un pingüino del agua para trasladarlo hasta la orilla, con el único fin de tomarse fotografías mientras el animal intentaba desesperadamente escapar.

El incidente se dio a conocer a través de un video viralizado en plataformas como Facebook y X (anteriormente Twitter). En las imágenes se observa cómo el hombre retiene al ejemplar y lo lleva a la arena, donde un grupo de curiosos rodeó al animal en un semicírculo. Según testigos, el pingüino se encontraba visiblemente desorientado y solo pudo regresar al mar gracias a la fuerza de las propias olas.

Porque en Monte Hermoso una pareja se metió al mar y sacó del agua a un pingüino para llevarlo a la orilla y sacarle fotos.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Los usuarios calificaron el accionar como un acto de "gente ignorante, mala y verdaderamente tonta" que molesta a los animales en su hábitat natural. La indignación creció ante la pasividad de quienes presenciaron la escena sin intervenir para proteger al ave.

La advertencia de los expertos

Desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino, especialistas explicaron que la presencia de estos animales en la costa bonaerense es habitual durante la temporada de verano, ya que forman parte de rutas migratorias hacia Brasil. Estos ejemplares suelen acercarse a la orilla para descansar o mudar su plumaje, por lo que cualquier contacto humano les provoca un estrés extremo que puede tener consecuencias fatales.

Los expertos fueron tajantes al señalar que "el desconocimiento o la ignorancia no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables". Además, advirtieron que estas intervenciones afectan el equilibrio del ecosistema y ponen en riesgo la biodiversidad local.

Guía de conducta ante la aparición de fauna silvestre

Para evitar que este tipo de situaciones se repitan, las autoridades locales y el museo recordaron las pautas de convivencia con la fauna marina:

No intervenir: No se debe sacar a los animales del agua, ni intentar devolverlos al mar si están en la arena.

Prohibido el contacto: No se los debe tocar, mojar ni alimentar.

Distancia de seguridad: Se debe observar desde lejos y mantener a los perros alejados, ya que pueden atacarlos o transmitirles enfermedades.

Notificar: Ante cualquier hallazgo, se debe contactar a las autoridades competentes o al museo al número 02921-482601.

Reacción en redes

Cómo guardaparque auxiliar de la provincia de Buenos Aires acabo de denunciar el hecho ante UFIMA.

Unidad Fiscal que investiga los delitos contra el ambiente incluída flora y fauna.

Que se haga justicia.@SecreTurAmbDep — Adrian Lionel Schiaffino (@HagamosLioBsAs) February 24, 2026

Tendrían que ir a la cárcel por maltrato animal. Están filmados.