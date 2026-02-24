Un incendio se extendió en el Parque Nacional Los Alerces por los vientos y hubo evacuados

El incendio forestal en la zona conocida como “La Tapera”, en el Parque Nacional Los Alerces de la provincia de Chubut, se extendió a través de focos secundarios como consecuencia de los vientos, los brigadistas lograron contenerlo y se evacuaron a los vecinos.

En video Terrenos en altura, solidaridad y una comunidad en emergencia: la experiencia de la primera mujer bombera en encabezar un operativo en la Patagonia

Reencuentro Abrazos, lágrimas y orgullo: así fue el regreso de los bomberos que ayudaron en la Patagonia

El fuego se inició durante la tarde del lunes, motivo por el que personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de Trevelin y trabajadores de Parques Nacionales lo combatieron, según la información de medios locales.

Mujeres y niños que residían en los domicilios más cercanos fueron evacuados, en tanto que los dueños auxiliaron a los brigadistas.

El segundo jefe del cuartel de Trevelin, Ángelo Cárcamo, conversó con Canal 4 de Esquel y afirmó que “no se perdió ninguna estructura”.

Por su parte, brigadistas de Esquel ofrecieron ayuda con dos móviles adicionales, mientras que cuatro dotaciones con 14 efectivos colaboraron para evitar que el foco ígneo se propague hacia otras zonas.

Las autoridades recomendaron a los habitantes transitar por la Ruta Nacional 259, en Los Cipreses, por la movilización de camiones de emergencia, a la vez que se restringió la navegación en el río Grande-Futaleufú.