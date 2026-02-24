martes 24 de febrero 2026

Pudo ser una tragedia

Susto en Aeroparque: se cayó parte del techo en la zona de embarque internacional

El hecho ocurrió en el primer piso, entre los locales de Starbucks y Le Pain Quotidien, en las inmediaciones del área de embarque internacional.

Por Agencia NA
image

Parte del techo del primer piso del Aeroparque Jorge Newbery se desplomó esta mañana en el sector cercano al embarque internacional, en una zona gastronómica donde funcionan dos locales.

Según un video registrado por una testigo que se encontraba en el lugar, el desprendimiento se produjo tras la intensa tormenta que afectó a la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el relato, el techo habría cedido por la acumulación de agua, lo que generó primero el colapso de la estructura y luego una violenta caída de agua hacia el interior del edificio.

El hecho ocurrió en el primer piso, entre los locales de Starbucks y Le Pain Quotidien, en las inmediaciones del área de embarque internacional. No se vio afectada la planta baja, donde se ubica el sector de check-in.

Testigos señalaron que el agua “estalló” tras la caída del techo, provocando una fuerte descarga en el interior de la terminal. Hasta el momento, no se habían reportaron heridos y fuentes aeroportuarias indicaron que el episodio no pasó a mayores “de milagro”, dado el tránsito habitual de pasajeros en esa franja horaria.

Personal de seguridad y mantenimiento trabajó en el lugar para aislar el sector y evaluar los daños estructurales. Se aguardaba información oficial sobre eventuales demoras en vuelos internacionales o reubicación de pasajeros.

