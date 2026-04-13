El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Tras el cambio de propietarios, el Híper Libertad comenzó a vaciar espacios para darle lugar al desembarco del hipermercado La Anónima . En el salón se pueden visualizar sectores completamente vacíos, mientras que hay otros que funcionan con normalidad. Hay liquidaciones que alcanzan un 50% para agotar el stock de mercadería.

Al caminar por el lugar ya se siente que el Libertad está despidiéndose como empresa en la provincia. Si bien hay actividad, se encuentra bastante tranquila respecto a épocas donde se podía hallar a mucha gente en distintos horarios.

De este modo, el sector ubicado en la parte sur del salón (cercano a Río Shop) está sin góndolas ni productos. Ahora está totalmente disponible para empezar a colocar toda la estética y mercadería de La Anónima.

Fuentes del sector aseguraron que aún el grupo propietario del Libertad administra a la empresa y recién desde el mes que viene se harían cargos los nuevos dueños. Sin embargo, todavía no hay detalles referidos a los cambios de imagen y estéticos referidos a la marca de La Anónima.

libertad vacío (2)

En ese sentido, la transición no solo implica un cambio de nombre en las marquesinas, sino una reestructuración profunda de la oferta comercial. Según explicó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, la intención sería liquidar en un tiempo prudencial la marca Libertad para incorporar las líneas propias de La Anónima, siguiendo un formato que ya se aplicó en otras provincias. Este proceso podría incluir un inventario general que obligaría a cerrar las puertas del establecimiento durante aproximadamente 48 horas para facilitar el cambio de productos y el reordenamiento del salón bajo los estándares de la nueva empresa, pero nada está confirmado desde la compañía.

hiper libertad

Actualmente, en San Juan permanecen alrededor de 80 trabajadores bajo convenio de comercio, a los que se suman los mandos medios y altos que operan fuera del mismo. Moral dijo que está haciendo gestiones en Buenos Aires para dialogar con los responsables de la firma y asegurar que la transición sea lo más ordenada posible, basándose en las referencias positivas que el gremio posee sobre el cumplimiento de La Anónima en otras sucursales del país.