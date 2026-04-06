lunes 6 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Traspaso

Híper Libertad formalizó el traspaso legal de sus capitales a La Anónima e incluye a la sucursal de San Juan

En marzo se dio a conocer la compra por parte del grupo con fuerte presencia en la Patagonia. Hay expectativas por el desembarco de la compañía en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paseo-libertad-san-juan-fachada-3

La empresa que administra el Híper Libertad confirmó el traspaso parcial de capitales a La Anónima, que próximamente empezará a operar los hipermercados de la firma; entre ellos, la sucursal ubicada en San Juan. La notificación de la compañía establece un período de cinco días para formalizar el proceso bajo la normativa vigente.

Lee además
como quedan las categorias del monotributo en abril 2026
Impuestos

Cómo quedan las categorías del monotributo en abril 2026
loma negra otra vez argentina: la empresa cementera con una planta en san juan fue adquirida por mindlin
Mercado

Loma Negra otra vez argentina: la empresa cementera con una planta en San Juan fue adquirida por Mindlin

Este documento oficial comunicó la transferencia parcial de activos comerciales entre las empresas Libertad S.A. y la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. “La transferencia comprende la enajenación, cesión y locación de ciertos elementos que integran los hipermercados que giran bajo la denominación 'LIBERTAD'”, detalla el texto.

Las sucursales que serán afectadas por este movimiento corporativo son las siguientes: Hipermercado Lugones, Hipermercado Rivera Indarte, Hipermercado Jacinto Ríos, Hipermercado Ruta 9, Hipermercado San Juan, Hipermercado Zona Sur, Hipermercado Zona Norte, Hipermercado Salta, Hipermercado Santiago del Estero, Hipermercado Posadas, Hipermercado Rosario, Hipermercado Rafaela y el Centro de Distribución.

Además, establece un mecanismo formal para recibir oposiciones, permitiendo que los acreedores o partes interesadas presenten reclamos antes de que se formalice la venta de los fondos de comercio.

La Anónima y Grupo Libertad anunciaron el 18 de marzo un acuerdo mediante el cual La Anónima adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales.

El acuerdo contempla, además, que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.

Temas
Seguí leyendo

Recuperación de casas del IPV: hay decenas en la mira, que irán a nuevos sorteos

El consumo de luz este verano no puso en jaque al sistema eléctrico en San Juan

Plazo fijo: tras la bajada de las tasas, cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Más locales en venta, el fenómeno que tomó impacto en el comercio sanjuanino durante 2026 y qué pasó con la "maldición" de una cuadra céntrica

Tras 10 meses cerrado, San Juan licitó la concesión del icónico Gran Hotel Provincial por 20 años

Comercio en San Juan: las ventas cayeron un 5% interanual durante marzo y el ticket promedio subió a $80.000

La UCA alerta de que la baja de la pobreza es una "ficción" que no llega al bolsillo

En tres meses, los precios del top 5 de alimentos en supermercados subieron hasta un 30% en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gran Hotel Provincial, emblema turístico de San Juan.
Turismo

Tras 10 meses cerrado, San Juan licitó la concesión del icónico Gran Hotel Provincial por 20 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Nadie se presentó a tomar el cargo: los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios
Educación

"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios

Los seis detenidos tuvieron que estar en otra sala. De izquierda a derecha: Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Román Núñez, Pablo Flores, Alexis Colombo y Jorge Mercado.
Justicia

Ajuste de cuentas narco: los nombres de los atrincherados en el barrio Manantiales

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental
Investigación

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Te Puede Interesar

Híper Libertad formalizó el traspaso legal de sus capitales a La Anónima e incluye a la sucursal de San Juan
Traspaso

Híper Libertad formalizó el traspaso legal de sus capitales a La Anónima e incluye a la sucursal de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Liberaron a los detenidos por el caso del fotógrafo hallado sin vida en 25 de Mayo
Tras las confirmaciones

Liberaron a los detenidos por el caso del fotógrafo hallado sin vida en 25 de Mayo

De no poder hablar ni moverse a soñar con correr una maratón: la historia de Alejandra, una sanjuanina ejemplo de vida
Historias

De no poder hablar ni moverse a soñar con correr una maratón: la historia de Alejandra, una sanjuanina ejemplo de vida

Murió Juan Luis Romero, juez de la Cámara de Apelaciones de Paz y exfuncionario de José Luis Gioja
Dolor

Murió Juan Luis Romero, juez de la Cámara de Apelaciones de Paz y exfuncionario de José Luis Gioja

Loma Negra otra vez argentina: la empresa cementera con una planta en San Juan fue adquirida por Mindlin
Mercado

Loma Negra otra vez argentina: la empresa cementera con una planta en San Juan fue adquirida por Mindlin