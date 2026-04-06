Híper Libertad formalizó el traspaso legal de sus capitales a La Anónima e incluye a la sucursal de San Juan

La empresa que administra el Híper Libertad confirmó el traspaso parcial de capitales a La Anónima, que próximamente empezará a operar los hipermercados de la firma; entre ellos, la sucursal ubicada en San Juan. La notificación de la compañía establece un período de cinco días para formalizar el proceso bajo la normativa vigente.

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Este documento oficial comunicó la transferencia parcial de activos comerciales entre las empresas Libertad S.A. y la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. “La transferencia comprende la enajenación, cesión y locación de ciertos elementos que integran los hipermercados que giran bajo la denominación 'LIBERTAD'”, detalla el texto.

Las sucursales que serán afectadas por este movimiento corporativo son las siguientes: Hipermercado Lugones, Hipermercado Rivera Indarte, Hipermercado Jacinto Ríos, Hipermercado Ruta 9, Hipermercado San Juan, Hipermercado Zona Sur, Hipermercado Zona Norte, Hipermercado Salta, Hipermercado Santiago del Estero, Hipermercado Posadas, Hipermercado Rosario, Hipermercado Rafaela y el Centro de Distribución.

Además, establece un mecanismo formal para recibir oposiciones, permitiendo que los acreedores o partes interesadas presenten reclamos antes de que se formalice la venta de los fondos de comercio.

La Anónima y Grupo Libertad anunciaron el 18 de marzo un acuerdo mediante el cual La Anónima adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales.

El acuerdo contempla, además, que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.