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Tras la venta del Libertad, en San Juan estiman que La Anónima no despedirá empleados del supermercado

Luego del acuerdo anunciado este miércoles, desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) aseguraron que la firma compradora respetaría la antigüedad y condiciones laborales del personal. La sede de San Juan es una de las 12 sucursales que La Anónima adquirió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La secretaria general del gremio, Mirna Moral, indicó que la novedad fue comunicada desde Córdoba -donde funciona la plaza más fuerte de la cadena- hacia las distintas sedes del país tras filtrarse el anuncio en horas de la tarde. Según precisaron, la firma La Anónima adquirió 12 de las 14 sucursales de Libertad, entre ellas la ubicada en la provincia.

En ese marco, Moral señaló que, de acuerdo a lo informado por las autoridades, la empresa Libertad continuará con la administración de la parte inmobiliaria del shopping, mientras que la operación del hipermercado quedará en manos de la nueva firma.

Respecto a la situación laboral, la gremialista remarcó que les transmitieron que se respetarán las condiciones de los trabajadores. “Van a conservar la antigüedad y la categoría que tenía cada empleado”, aseguró, al menos para quienes están alcanzados por el convenio del SEC. No obstante, aclaró que aún no hay precisiones sobre el personal jerárquico.

“No creo que La Anónima vaya a despedir”, expresó Moral, aunque desde el sindicato solicitaron una audiencia formal para despejar dudas y conocer si la empresa prevé algún tipo de ajuste en la planta laboral.

En cuanto a antecedentes recientes, desde el gremio detallaron que durante 2026 fueron despedidos dos empleados del Hipermercado Libertad, quienes cobraron la indemnización correspondiente. Además, cerca de 20 personas optaron por retiros voluntarios durante el año pasado.

Cómo es el acuerdo

La operación fue anunciada oficialmente este miércoles e implica la incorporación, por parte de La Anónima, de un centro de distribución y 12 sucursales ubicadas en distintas provincias: cuatro en Córdoba, dos en Tucumán y el resto en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. Quedaron excluidas una sede en Mendoza y otra en Chaco.

Según informaron ambas compañías, el acuerdo contempla que los trabajadores de los establecimientos alcanzados pasarán a depender de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y una transición progresiva de las operaciones durante los próximos meses.

Desde Grupo Libertad, en tanto, indicaron que la empresa se enfocará en el desarrollo de sus centros comerciales Paseo Libertad, apostando a la expansión del negocio inmobiliario en el país.

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