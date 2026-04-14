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Investigación

Encontraron una beba muerta dentro de la Facultad de Arquitectura de La Plata

La madre, un mujer de 32 años y nacionalidad chilena, fue detenida por la PFA tras el hallazgo. Esperan el resultado de la autopsia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una beba sin vida fue hallado en la mañana de este lunes dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), indicaron fuentes del caso a Infobae.

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El hallazgo motivó la intervención de la DUOF La Plata de la Policía Federal y el caso quedará en manos de la Justicia Federal, debido a que el cuerpo fue encontrado en el predio de la Universidad por trabajadores dedicados a la construcción de nuevas aulas.

Los federales detuvieron a una mujer de 32 años, identificada como la madre del menor. Se trata de Camila V.R., de nacionalidad chilena. Fue arrestada en la intersección de las calles 1 y 45. De forma inmediata, fue trasladada a la sede de la DUOF La Plata.

Mientras tanto, los investigadores esperan el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte de la beba que tendría entre tres y cuatro meses. De acuerdo a El Día, la detenida tenía un pedido de búsqueda desde el viernes, tras una denuncia de averiguación de paradero. Trascendió, además, que sería paciente psiquiátrica.

La de Arquitectura es una de las facultades más concurridas de la Universidad. La presencia de la Policía Federal se hizo visible luego de que se recibiera la denuncia por la aparición del cuerpo sin vida. Las autoridades restringieron el acceso a la zona para facilitar las tareas de investigación y preservar la escena.

Según informó el medio 0221, el hallazgo del cuerpo ocurrió en una zona de la unidad académica que actualmente está en obras. Y, tras el aviso, se dio inmediata intervención a las fuerzas de seguridad, además de que no se afectó el dictado de clases.

Las fuentes detallaron que el caso quedó a cargo del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

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