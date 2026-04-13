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El INDEC dará a conocer la inflación de marzo y estiman que ronde el 3%

Sería la más alta del año, y educación y combustibles están entre los rubros que más aportan a la conformación del IPC.

Por Agencia NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año 2026 y desde el sector privado estiman que el mismo rondaría el 3%, como pasó en enero, y sería el más alto en lo que va del año.

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La Agencia Noticias Argentinas confirmó que entre los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios en educación, canasta básica y los combustibles.

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¿Cuál es la expectativa del REM para la inflación de marzo?

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que el IPC esté en el orden del 3% para el tercer mes del año, creciendo medio punto, considerándose que la inflación núcleo es de 2,9% en relación al mes previo.

A su vez, el informe muestra que para la primavera el IPC descendería, ubicándose por debajo del 2%, por lo que se espera una desaceleración gradual.

En este sentido, las estimaciones para los meses venideros se ubican en:

  • Abril: 2,6%.
  • Mayo: 2,3%.

Y para el periodo junio-julio la inflación está prevista para llegar al 2,0%, mientras que en agosto y septiembre se ubicaría en el 1,8%.

¿Cuál es la estimación anual del REM?

En este contexto, el REM pronostica que el número de la inflación con el que cerraría el año 2026 estaría cercano a los treinta puntos, ubicándose en el orden de los 29,1%.

Dicha estimación equivale a una suba de 3,1%, dando cuenta de un escenario de permanente desafío en relación con los consumidores, quienes enfrentan un día a día complejo.

Otro dato importante a tener en cuenta es que el primer bimestre del año cerró con un acumulado del 5,9%.

Tal como se narró arriba, con el inicio de la temporada escolar el rubro educación contribuyó a la suba del IPC, ya que aumentó 8,7% con el inicio del ciclo lectivo 2026.

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