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En Tribunales

La bronca de Verónica Ojeda por las burlas hacia Dieguito Fernando tras el video de "justicia por el padre"

La mediática aseguró que ya no tolera que se rían del adolescente, que se hizo viral por una frase que lanzó al salir de los tribunales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego del comienzo del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda habló con los medios y manifestó su indignación por las burlas que recibió su hijo en los últimos meses a raíz de una grabación a la salida de los tribunales.

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En diálogo con Ángel De Brito, reconoció que ya no quiere ver más memes del video viral de Dieguito Fernando diciendo “justicia por el padre”.

“Ya no lo tolero más. Si sos un adulto, hacele una broma a un adulto, no a un menor de edad. Yo salgo a hablar porque es necesario. Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten”, disparó en LAM (América).

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Por último, Verónica Ojeda reveló la pregunta que le hizo su hijo al verse en varios posteos de Instagram: “Me decía: ‘¿Por qué la gente se viste como yo y se pone mis rulos, si yo pedí justicia por papá?’”.

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