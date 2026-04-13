lunes 13 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Dolor por Néstor Miguel Urra, el minero sanjuanino que murió en Santa Cruz

El operario se desempeñaba para una empresa contratista en Cerro Moro. Si bien se presume una muerte por causas naturales, se activaron los protocolos de investigación oficiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La comunidad minera se vio sacudida este lunes por la noticia del fallecimiento de Néstor Miguel Urra, un sanjuanino que cumplía funciones en el yacimiento de oro y plata Cerro Moro. El hecho generó un fuerte impacto entre sus compañeros y puso en marcha de inmediato los protocolos de emergencia y las actuaciones legales correspondientes.

Lee además
gracias a un gol del sanjuanino perez, estudiantes gano y es puntero de su zona en el torneo apertura
Video

Gracias a un gol del sanjuanino Pérez, Estudiantes ganó y es puntero de su zona en el Torneo Apertura
Imagen ilustrativa
UFI CAVIG

Detienen a un sanjuanino que amenazó a su expareja con revelar fotos íntimas

Según informó oficialmente la compañía Pan American Silver Argentina, Urra era colaborador de la empresa contratista MD Perforaciones. El incidente se produjo mientras el operario se trasladaba hacia el comedor del campamento, momento en el que sufrió una descompensación.

image

De acuerdo con los reportes de las fuentes, el trabajador recibió asistencia inmediata por parte del servicio médico del yacimiento y se inició un traslado sanitario de urgencia en ambulancia hacia el hospital de la localidad de Puerto Deseado. No obstante, el deceso se habría producido durante el trayecto debido a un evento cardíaco.

Investigación y causas preliminares

Aunque las primeras versiones indican que el fallecimiento no fue producto de un accidente laboral, sino de un cuadro compatible con causas naturales, la Justicia y las autoridades laborales han iniciado una investigación formal para garantizar la transparencia del proceso.

El ministro de Trabajo de Santa Cruz, Juan Eduardo Mata, dispuso la intervención de la Delegación de Trabajo con sede en Puerto Deseado para reconstruir lo sucedido bajo los protocolos vigentes. Se espera que los informes médicos y administrativos finales brinden certezas definitivas sobre las causas del deceso.

Tanto la empresa operadora como la comunidad minera han expresado su profundo pesar y acompañamiento a la familia y amigos de Néstor Miguel Urra ante esta irreparable pérdida.

Temas
Seguí leyendo

¡El choque de dos planetas! Con qué famoso sanjuanino se encontró el "Niño Mirá Marta"

"Te cabió, te cabió": mujeres, de los pelos y a las patadas a la salida de un boliche sanjuanino

Orlando Pelichotti y su libro de bolsillo para desplazar al celular

Más locales en venta, el fenómeno que tomó impacto en el comercio sanjuanino durante 2026 y qué pasó con la "maldición" de una cuadra céntrica

Caso Ángel López: se conoció el resultado de la autopsia preliminar

El INDEC dará a conocer la inflación de marzo y estiman que ronde el 3%

Una médica de 31 años murió aplastada por un colectivo en Buenos Aires, luego de que su mochila quedara atascada

Macabro: encontraron muerta a una bebé en una obra en construcción de la UNLP

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Operativo en el lugar en el que fue hallado el cuerpo. Foto: Agencia NA (redes)
Investigación

Horror: hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una pared

Por Agencia NA

Las Más Leídas

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda video
Historias

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Este es el comisario retirado que está en la mira por golpear a su pareja en Caucete
Violencia de género

Este es el comisario retirado que está en la mira por golpear a su pareja en Caucete

Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum
Deceso

Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum

Te Puede Interesar

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima
Cambio

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín vs Atlanta EN VIVO: el minuto a minuto de un partido que promete acción
Primera Nacional

San Martín vs Atlanta EN VIVO: el minuto a minuto de un partido que promete acción

UPCN va por el golpe ante Ciudad y buscará ser campeón esta noche
Liga de Vóleibol Argentina

UPCN va por el golpe ante Ciudad y buscará ser campeón esta noche

Imagen ilustrativa
Escruche

Golpe en una mueblería de Santa Lucía: robaron artículos del hogar y hasta mercadería

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online
Comunicado oficial

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online