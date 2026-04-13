Dolor por Néstor Miguel Urra, el minero sanjuanino que murió en Santa Cruz

La comunidad minera se vio sacudida este lunes por la noticia del fallecimiento de Néstor Miguel Urra , un sanjuanino que cumplía funciones en el yacimiento de oro y plata Cerro Moro . El hecho generó un fuerte impacto entre sus compañeros y puso en marcha de inmediato los protocolos de emergencia y las actuaciones legales correspondientes.

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Según informó oficialmente la compañía Pan American Silver Argentina , Urra era colaborador de la empresa contratista MD Perforaciones . El incidente se produjo mientras el operario se trasladaba hacia el comedor del campamento , momento en el que sufrió una descompensación .

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De acuerdo con los reportes de las fuentes, el trabajador recibió asistencia inmediata por parte del servicio médico del yacimiento y se inició un traslado sanitario de urgencia en ambulancia hacia el hospital de la localidad de Puerto Deseado. No obstante, el deceso se habría producido durante el trayecto debido a un evento cardíaco.

Investigación y causas preliminares

Aunque las primeras versiones indican que el fallecimiento no fue producto de un accidente laboral, sino de un cuadro compatible con causas naturales, la Justicia y las autoridades laborales han iniciado una investigación formal para garantizar la transparencia del proceso.

El ministro de Trabajo de Santa Cruz, Juan Eduardo Mata, dispuso la intervención de la Delegación de Trabajo con sede en Puerto Deseado para reconstruir lo sucedido bajo los protocolos vigentes. Se espera que los informes médicos y administrativos finales brinden certezas definitivas sobre las causas del deceso.

Tanto la empresa operadora como la comunidad minera han expresado su profundo pesar y acompañamiento a la familia y amigos de Néstor Miguel Urra ante esta irreparable pérdida.