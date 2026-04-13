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Golpe en una mueblería de Santa Lucía: robaron artículos del hogar y hasta mercadería

Delincuentes entraron a un comercio de avenida Libertador y se llevaron artículos que tenía para la venta. Violentaron la puerta del frente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Una mueblería ubicada en la avenida Libertador, en Santa Lucía, fue blanco de delincuentes que entraron a robar durante el último fin de semana. Rompieron la puerta del frente y se llevaron artículos de cocina y otros productos que estaban a la venta, además de mercadería.

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El hecho fue denunciado por Martín Cabré, propietario del local “Muebles Ideco”, quien alertó a la Policía tras presentarse en el comercio alrededor de las 8:30 de este lunes y descubrir la cerradura violentada, según señalaron fuentes policiales. El negocio está ubicado en avenida Libertador y calle Landa, en Santa Lucía, y la causa quedó a cargo del personal de la Comisaría 5°, bajo la supervisión de la UFI Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con su relato, los delincuentes sustrajeron distintos artículos que el comerciante tenía para la venta, entre ellos termos, juegos de cubiertos, un teléfono celular, un posnet, auriculares inalámbricos, billeteras y llaveros. También se llevaron mercadería como paquetes de yerba y azúcar, indicaron fuentes del caso. El damnificado no pudo precisar con exactitud la cantidad total de elementos robados.

Además, el propietario aportó que el local cuenta con cámaras de seguridad y que en las grabaciones se observa a un hombre que ingresó al comercio pasada la 1 de la madrugada de este lunes. Ese material ahora es analizado por los investigadores judiciales en busca de identificar al autor del hecho.

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