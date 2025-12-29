Entraron a robar a una tienda de ropa de la zona de Desamparados

En un golpe de madrugada, ladrones entraron a la fuerza a una tienda de ropa de Desamparados y casi la vaciaron. Se llevaron artefactos electrónicos, prendas de vestir y hasta una heladera tipo frigobar.

Robo de madrugada Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

El hecho sucedió a pocas cuadras de la Comisaría 4ta de Desamparados, en Capital, más precisamente en la tienda Avant Garde Espacio de Diseño, ubicada en inmediaciones de las calles Perito Moreno, cerca de San José. La damnificada fue una familia de apellido García, que descubrió el robo el domingo por la mañana, señalaron fuentes judiciales.

Se estima que entraron en la madrugada de ese domingo. De acuerdo con la denuncia, los ladrones forzaron la puerta principal del negocio. Una vez dentro, revisaron todo y sustrajeron una pava eléctrica, un parlante, una computadora portátil, una heladera pequeña y prendas de vestir, señalaron los informantes.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ta, pero ya tomó intervención personal de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía y de la UFI Delitos contra la Propiedad.