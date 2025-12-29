martes 30 de diciembre 2025

Ataque a comercio

Entraron a robar a una tienda de ropa de la zona de Desamparados

El robo se produjo el domingo a la madrugada en un local comercial. Sustrajeron una computadora, ropa y hasta una heladera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuentes policiales confirmaron que el robo se produjo en este local comercial.

En un golpe de madrugada, ladrones entraron a la fuerza a una tienda de ropa de Desamparados y casi la vaciaron. Se llevaron artefactos electrónicos, prendas de vestir y hasta una heladera tipo frigobar.

Imagen ilustrativa
Ataque a comercio

Ladrones saquearon una tienda de ropa en Desamparados
Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

El hecho sucedió a pocas cuadras de la Comisaría 4ta de Desamparados, en Capital, más precisamente en la tienda Avant Garde Espacio de Diseño, ubicada en inmediaciones de las calles Perito Moreno, cerca de San José. La damnificada fue una familia de apellido García, que descubrió el robo el domingo por la mañana, señalaron fuentes judiciales.

Se estima que entraron en la madrugada de ese domingo. De acuerdo con la denuncia, los ladrones forzaron la puerta principal del negocio. Una vez dentro, revisaron todo y sustrajeron una pava eléctrica, un parlante, una computadora portátil, una heladera pequeña y prendas de vestir, señalaron los informantes.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ta, pero ya tomó intervención personal de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía y de la UFI Delitos contra la Propiedad.

